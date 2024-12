Aspettando Natale a Palazzo Leggenda: gli eventi

Palazzo Leggenda in veste natalizia con tanti appuntamenti che faranno divertire e prepararsi a vivere la magia. Da segnare in agenda, la seconda apertura straordinaria, domenica 15 dicembre 29024, dalle 15 alle 19. Per l’occasione si torna a sognare con il ciclo ‘La biblioteca ti regala un sogno’: in arrivo lo spettacolo di magia con TomMago, alle 16 e alle 17.30.

Che cosa si nasconderà dietro la quindicesima casella del calendario dell’Avvento? Un’attività magica dedicata ai più piccoli, per entrare nel mondo della fantasia e della creatività. Quale sorpresa troveranno? C’è solo da scoprirlo insieme ai propri sogni. Per tutte le età ma con prenotazione da effettuare al numero telefonico 0571 757873 o inviando una email all’indirizzo sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it

E per il ciclo ‘Ora leggiamo noi’, appuntamento sabato 14 dicembre 2024, alle 17 con ‘La scatola’: un appuntamento per bambine e bambini dai 5 ai 10 anni, che celebra la gentilezza, l’amicizia e il potere dell’amore attraverso una coinvolgente lettura. Un’esperienza speciale per scoprire come piccoli gesti possano fare la differenza, divertendosi nel laboratorio creativo. Attività a cura dell’associazione Noi da Grandi. L’iniziativa è realizzata con il finanziamento del Centro Per il Libro e la Lettura www.cepell.it. Per partecipare è gradita la prenotazione.

Ma il lunedì è tutto per il gruppo Sferruzza Sferruzza che ha già pronta una vetrina ricca di idee per l’inverno e per Natale. L’appuntamento con il fatto a mano all’uncinetto e ai ferri è in biblioteca comunale, alle 15.30. Vi aspettano anche i libri al buio dell'associazione Amici della biblioteca Renato Fucini, per un regalo...a sorpresa sia per chi lo riceve sia per chi lo fa.

Si torna al programma di dicembre scaricabile al link https://shorturl.at/nwnNv e le altre iniziative a tema natalizio sempre nel bellissimo Palazzo Leggenda: mercoledì 11 dicembre, alle 17, con ‘Una torre di storie’. La Torre di Palazzo Leggenda si trasforma in un rifugio natalizio con letture a tema per bambine e bambini dai 4 agli 8 anni; giovedì 12 dicembre, alle 17, ‘A tutto manga’: sogni su carta, il tuo manga tra emozioni e desideri. L’attività è rivolta a ragazzi e ragazze dagli 11 ai 15 anni. Prenotazione consigliata. Venerdì 13 dicembre, alle 17, ‘Caro Babbo Natale, ti scrivo un sogno’: un laboratorio di scrittura creativa dove i bambini e le bambine potranno scrivere una lettera speciale a Babbo Natale, attività per bambini e bambine dai 9 agli 11 anni. Prenotazione consigliata. Sabato 14 dicembre, alle 10.30, ‘Dal libro al fare’ con ‘La Fabbrica dei Sogni di Babbo Natale’: un’occasione per decorare la “sfera dei desideri” con piccoli oggetti brillanti e un desiderio natalizio. (età dai 2 ai 6 anni). Prenotazione consigliata.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

