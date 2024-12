Blitz di Salviamo Firenze contro i cantieri: "Simbolo della speculazione"

Dopo le keybox, i cantieri. Il comitato Salviamo Firenze per viverci ha effettuato un blitz notturno e ha preso di mira i cantieri dello Student hotel di viale Belfiore e dell' ex teatro Comunale, quali emblemi "della speculazione" in città a opera dei grandi fondi di investimento.

I cantieri sono stati illuminati con delle X, ormai simbolo del comitato. Sulle facciate sono state proiettate scritte come "I ricchi del mondo stanno comprando Firenze", "Qui speculazione in corso", "Questi sono orrori inqualificabili" e "Firenze muore di turismo selvaggio e speculazione".

In una nota il comitato spiega: "Illuminiamo i cantieri della speculazione dei grandi fondi di investimento che, con il consenso delle amministrazioni comunali, stanno comprando pezzo per pezzo la nostra città per destinarla a ricettivo o residence per i ricchi del mondo. Questa notte abbiamo iniziato dai due cantieri simbolo di questa svendita della città".

Il comitato annuncia un presidio, il 10 dicembre alle 18, "per l'ennesimo studentato-albergo camuffato in corso di realizzazione alle poste di via Pietrapiana".



