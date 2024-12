Firenze, concerto di beneficenza: "Note di Natale"

Un concerto al pianoforte di Martina Meola , giovane prodigio di 11 anni , con l'accademia del teatro Manzoni andrà in scena il 14 Dicembre presso l'istituto di scienze militari aeronautiche in viale Aeronautica 214.

Dopo le meravigliose note nella suggestiva location ci sarà un brindisi ben augurale per le festività al circolo ufficiali. L'offerta è libera, ma necessaria la prenotazione che può essere fatta scrivendo nome, cognome e data di nascita al seguente numero 3386111361.

Il ricavato della serata andrà in parte all’Associazione PASFA che sostiene le famiglie di piloti dell’ aeronautica con gravi patologie ; ed in parte all’ Hospice Angelus Moldova che in Repubblica di Moldova aiuta minori con gravi handicap neurologici.

