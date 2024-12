In moto, strattona anziana e le ruba la borsa: inseguito e arrestato

Un 52enne è stato arrestato a Firenze all'Isolotto per rapina aggravata. Giovedì 5 dicembre alle 13.30 nel parcheggio di un supermercato in via Canova un uomo si sarebbe avvicinato a tutta velocità con la sua moto a un'anziana e le avrebbe afferrato la borsa con violenza. L'uomo era su uno scooter.

La donna, nonostante tutto, non avrebbe mollato la presa cercando di tenere con sé i suoi effetti personali, ma il malintenzionato, a questo punto, avrebbe strattonato l’oggetto con maggiore forza trascinando la vittima per qualche metro e riuscendo, infine, nel suo intento.

I poliziotti sono immediatamente intervenuti: mentre alcuni agenti hanno soccorso la donna, altri si sono lanciati subito all’inseguimento dello scippatore. Gli agenti gli hanno tagliato ogni possibile via di fuga costringendolo ad immettersi in una strada senza uscita dove è stato definitivamente fermato ed identificato. A seguito dei controlli, oltre alla refurtiva immediatamente recuperata e restituita alla vittima del colpo, è emerso anche che il mezzo a due ruote in uso al 52enne era provento di furto.

L’arrestato è stato indagato anche per il reato di ricettazione, ed anche in questo caso, i poliziotti hanno riconsegnato il bene al suo legittimo proprietario. Il 52enne è a Sollicciano.

