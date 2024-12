Giovane minaccia il padre di morte, arrestato dai carabinieri nel pisano

Un giovane di 26 anni in evidente stato di alterazione è stato arrestato ieri, nel pisano, per aver minacciato di morte il padre. L'intervento dei carabinieri è arrivato a seguito della richiesta di aiuto fatta dal genitore, che aveva già denunciato in precedenza il figlio. Il giovane era stato sottoposto Lo aveva già denunciato già alla misura cautelare dell'ammonimento del questore e dell'avviso orale.

Giunta sul posto, la pattuglia degli uomini dell'Arma ha trovato il giovane in stato di alterazione che, nonostante la presenza degli uomini in uniforme, continuava a inveire e minacciare il genitore. Le forze dell'ordine lo hanno quindi immobilizzato e arrestato.

