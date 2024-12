Natale a Vinci con la prima edizione di 'Presepi geniali'

A Vinci capoluogo, nel paese del Genio dal 7 Dicembre al 6 Gennaio il comune di Vinci in collaborazione con l'associazione dei commercianti C.C.N. VINCINCENTRO organizzerà “Natale a Vinci” con la 1° edizione di “Presepi geniali”, tanti presepi tematici allestiti nelle piazze,giardini,vie,chiese e negozi di Vinci; che verrà inaugurato Sabato 7 Dicembre alle ore 17:00 in Piazza della Libertà con percorso guidato dal corteo storico e accompagnamento musicale, accensione delle luminarie e incontro con Babbo Natale a cura della Misericordia di Vinci,mentre in via Roma vi aspetta il truccabimbi a cura dello Studio GRaDam.

Domenica 22 ore 16:30 con partenza da via dei Martiri Presepe Vivente itinerante a cura della Parrocchia di Santa Croce con arrivo alla chiesa di Santa Croce e nuovamente incontro con Babbo Natale in Piazza della Libertà per chi se lo fosse lasciato scappare la data precedente.

Infine Domenica 5 Gennaio presepe vivente con l' arrivo dei re magi... mentre per le vie del paese fa capolino la Befana e la premiazione dei presepi del concorso indetto dal C.C.N. VINCINCENTRO in piazza Masi chiuderà l'evento.

Fonte: Ufficio stampa

