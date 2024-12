Non rispetta la misura a cui è sottoposto, arrestato a Livorno

In più occasioni avrebbe violato l'obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria, misura a cui era già sottoposto. Per questo si è aggravata la posizione di un uomo, sulla cinquantina originario del pisano, per il quale i carabinieri di Ardenza hanno eseguito la custodia cautelare in carcere, emessa dall'autorità giudiziaria di Livorno. L'uomo, già gravato da segnalazioni specifiche in materia di reati contro la persona e il patrimonio, avrebbe violato più volte le prescrizioni imposte a suo carico. Arrestato, adesso si trova in carcere.

