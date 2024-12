San Miniato, Natale sotto l'albero della misericordia

Sabato 14 e domenica 15 dicembre la Misericordia di San miniato basso ripropone l'evento “Natale sotto l'albero della Misericordia". Il progetto nasce dall’intento, sempre perseguito dalla Fraternita di Misericordia, di stimolare in tutta la popolazione, ma in particolare nei bambini e nei giovani, il desiderio e la volontà di fruire degli spazi dell’Associazione sentendosi, a vario titolo protagonisti delle sue iniziative e sempre più sensibili al tema della partecipazione, della solidarietà, dell’aiuto a quanti sperimentino situazioni di difficoltà. Questo si traduce anche in un rafforzamento della motivazione a perseverare, a non sentirsi soli, a vivere con gioia l’esperienza di mettersi al servizio degli altri, nei tanti volontari che vorremmo fossero ancora più numerosi.

I volontari del gruppo eventi della Misericordia di San Miniato Basso hanno deciso di organizzare queste due giornate, impegnandosi molto e arricchendole con tanti intrattenimenti e attività, perché oltre ad essere un momento di coesione ed interazione sociale, volevano permettere alle famiglie, ma soprattutto ai bambini di trascorrere dei momenti spensierati ed assaporare la magia del Natale, in un ambiente allegro e sicuro.

Come ogni anno dal 2012 sono stati coinvolti i due istituti comprensivi del territorio e “la bottega di geppetto” con il progetto “colora il tuo Natale”.

Colora il tuo natale

Il progetto, denominato “Colora il tuo Natale…” coinvolge principalmente i nidi, le scuole dell’infanzia e le primarie dei plessi scolastici del territorio comunale. Nelle settimane antecedenti all'evento, i nostri volontari consegnano un addobbo per ogni bambino. Gli addobbi vengono decorati con l’aiuto delle insegnanti e riconsegnati alla Misericordia i giorni dedicati all'evento, che quest'anno sono previsti per il 14 e 15 Dicembre in orario prevalentemente pomeridiano. A partire dalle ore 14.30 del sabato sarà allestito il grande albero di Natale della Misericordia alla presenza dei volontari della Misericordia e del distaccamento volontario dei VVF.

Una novità di questa edizione è l'esibizione di canti natalizi, che vedrà protagonisti i bambini che frequentano la scuola dell'infanzia di San Miniato Basso, prevista per sabato 14 alle 16.00.

La descrizione dell'evento

Natale sotto l'albero è per noi un occasione di condivisione da sperimentare in un ambiente sereno e armonioso a tema natalizio.

Come lo scorso anno sarà allestito uno stand, dove i bambini e i loro familiari, alla presenza di Babbo Natale e i suoi piccoli aiutanti, avranno la possibilità di partecipare a diverse attività ludico creative, come la lettura di favole natalizie, la creazione di calze della befana con materiali di recupero, il disegno libero, il laboratorio di pasta di sale, il laboratorio “colora il tuo Natale” (per permettere anche ai bambini che non frequentano le scuole che hanno aderito al progetto, di decorare un addobbo da apporre all’albero della Misericordia) la creazione di bigliettini augurali, la partecipazione a giochi d'altri tempi, un apposito spazio dove poter scrivere ed imbucare la propria letterina per Babbo Natale e le scatole solidali.

Quest'anno a rendere ancor più speciale l'evento sarà l'inaugurazione del Centro anziani della Misericordia “ Fraternamente insieme”.

Sabato 14 Dicembre infatti alle ore 15.30 alla presenza del Vescovo di San Miniato, Mons. Giovanni Paccosi e delle autorità civili, militari e religiose, saranno inaugurati i nuovi locali della Misericordia di San Miniato Basso, che ospiteranno la sede del centro anziani. Il centro è un luogo di socializzazione dedicato a persone sole e/ o fragili con l'obiettivo di promuovere l'invecchiamento attivo. Attraverso specifici laboratori, si stimola il mantenimento delle capacità residue individuali, agendo come strumento di prevenzione e supporto. Si tratta di un progetto ventennale della Misericordia di San Miniato Basso, che negli ultimi anni ha registrato un significativo aumento degli utenti. Questo incremento riflette la crescente necessità di coesione sociale, scambio intergenerazionale, accoglienza delle fragilità e riduzione delle diseguaglianze, in un contesto sociale sempre più rapido e caratterizzato dalla cultura dello scarto.

Il tema della solidarietà

Il tema della solidarietà e dell'amore per il prossimo sono al centro dell'iniziativa .

Una delle attività con le quali intendiamo evidenziarne l'importanza sono le “Scatole solidali”.

Scatole solidali

In occasione di “Natale sotto l'albero” uno degli stand sarà il punto di raccolta per generi alimentari, vestiario , cancelleria e oggettistica, che andranno a formare dei veri e propri regali da recapitare alle famiglie in difficoltà .

Ogni scatola dovrà contenere un alimento dolce, un indumento caldo, un piccolo oggetto( libro, tazzina, etc) , in caso la scatola fosse destinata ad un bambino, verrà aggiunto anche un giocattolo o un libro.

Una volta terminata la raccolta , sarà premura dei nostri volontari preparare le scatole/ regalo e consegnarle alle famiglie bisognose.

Le nuove iniziative

Per questa dodicesima edizione abbiamo pensato di coinvolgere anche l'associazione FRIDA, che proporrà delle letture animate per bambini dai 6 agli 11 anni , l'atletica la rocca “Luigi Ocone” con la quale percorreremo il tratto di via Francigena, che collega San Miniato Basso a San Miniato per una passeggiata dedicata alle famiglie chiamata “Christmas Walk”.

Sono state coinvolte inoltre le associazioni che hanno sede presso la Misericordia : “I fratres”, “'ago il filo e il pennello” , “Nel sorriso di Valeria onlus”, che vi invitiamo a venire a conoscere e altre realtà attive nel territorio, come l'associazione “Pinocchio ai pinocchio”, “Centro ippico la ghianda”, la scuola di danza “Ciotty dance”, “Fuoriclasse”, C&J Eventi”, la scuola musici della banda “A. Del Bravo” e la” Folgore pallavolo” che parteciperanno all'evento intrattenendo i bambini con giochi, spettacoli e attività ricreative.

L'evento nell'evento

All'interno di “Natale sotto l'albero”, abbiamo pensato di dedicare la domenica mattina alle famiglie , proponendo “Il Natale delle Mamme” , dove un insieme di professioniste della salute e del benessere si metteranno a disposizione, per trattare di alcuni argomenti come la gravidanza, lo sviluppo fisico e comportamentale del bambino e lo svezzamento.

Per questa occasione ringraziamo la Dottoressa Lucia Bacciottini, la Dottoressa Giulia Cianetti, e l' educatrice perinatale Lazzeri Valentina. Un ringraziamento speciale anche alla Dottoressa De Muto e la Dottoressa Ciulli, che saranno a disposizione per rispondere alle domande dei genitori sulla salute dei piccoli pazienti e ai formatori della Nostra Misericordia che propongono un corso di disostruzione pediatrica aperto alla cittadinanza e completamente gratuito.

Modalità d'ingresso

L’evento ad INGRESSO GRATUITO, avrà luogo nello spazio esterno adiacente alla nostra sede sita in Piazza Cuoco n. 9 a San Miniato Basso, dove i nostri volontari accoglieranno i bambini e i loro familiari e li guideranno attraverso le varie attività allestite all’interno del piccolo “villaggio degli elfi” alla presenza di Babbo Natale.

Tra le varie attività, proponiamo anche un’area gioco, l'area “flash e sorrisi” allestita in prossimità della casetta di Babbo Natale, dove sarà possibile scattarsi una foto con Babbo Natale e gli elfi sul loro magico trenino.

Ricordiamo a tutti che sarà sempre aperto il nostro punto ristoro e una postazione per l'allattamento a disposizione delle mamme e i loro bambini .

Per ulteriori informazioni e le attività per le quali è richiesta la prenotazione,

consigliamo di visitare la pagina FB “eventi misericordia san miniato basso” oppure scrivere alla mail eventimisericordiasmb@hotmail.comS

