Sul turismo la giunta non deve autocelebrarsi ma dimostrare ben altre capacità

Non ci interessa partecipare alle auto celebrazioni di Daniele Vanni, che come amministratore sta dimostrando tutti i suoi limiti, ma come conviviale tagliatore di nastri vuole battere ogni record di pavoneggiamento.

Sinceramente Vinci sul turismo deve fare molto di più. Bisogna lavorare seriamente per avere un turismo stanziale.

Le vie di Leonardo sono sicuramente una tappa importante ma se non associate ad una visione più ampia e capace di riportare una seria ricaduta economica sul territorio, sono del tutto insufficienti. Finché non ci sarà una struttura adeguate alla ricezione di un turismo stanziale, che porti il turista a spendere i suoi soldi a vantaggio della nostra città con impatto ben maggiore, sarà sempre un fallimento. Che qui sia nato Leonardo lo sappiamo. Non è un merito, è un dato di fatto storico.

La capacità degli amministratori di farne la ricchezza va misurata dai risultati". Dichiarano i consiglieri comunali di centrodesrra Andrea Parri, Alessandro Scipioni, Manuela Mussetti Egidio Varrecchia.

"Capisco che sono in opposizione ma come consigliere metropolitano espressione del territorio ho sempre dato la mia disponibilità per portare risorse a Vinci. Il coinvolgimento dell'ente dove sono eletto lo scopo dai giornali. Mi dispiace! Collaborare per portare opportunità a Vinci sarebbe nell'interesse comune. Del resto il precedente sindaco Torchia mi chiamò appena eletto per congratularsi e chiedere di lavorare nell'interesse della città al di là dell'appartenenza. L'attuale sindaco non sembra avere questa sensibilità. Ne prendo atto".

Conclude il consigliere metropolitano Alessandro Scipioni.