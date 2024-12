Vie di Leonardo. Scipioni: "Dimostrare altre capacità sul turismo"

"Vinci sul turismo deve fare molto di più. Bisogna lavorare seriamente per avere un turismo stanziale", scrive in una nota il consigliere metropolitano Alessandro Scipioni del gruppo 'Per il cambiamento'.

Le vie di Leonardo "sono sicuramente una tappa importante ma se non associate ad una visione più ampia e capace di riportare una seria ricaduta economica sul territorio, sono del tutto insufficienti. Finché non ci sarà una struttura adeguate alla ricezione di un turismo stanziale, che porti il turista a spendere i suoi soldi a vantaggio della nostra città con impatto ben maggiore, sarà sempre un fallimento". Che qui "sia nato Leonardo lo sappiamo. Non è un merito, è un dato di fatto storico. La capacità degli amministratori di farne la ricchezza va misurata dai risultati".

"Come consigliere metropolitano espressione del territorio - conclude Scipioni - ho sempre dato la mia disponibilità per portare risorse a Vinci. Il coinvolgimento dell'ente dove sono eletto lo scopro dai giornali. Mi dispiace. Collaborare per portare opportunità a Vinci sarebbe nell'interesse comune".

Fonte: Città Metropolitana - Ufficio Stampa

Notizie correlate