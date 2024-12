Differenziata, per Del Rosso servono altre iniziative e ripropone l'ecocentro mobile

Apprendiamo dalla stampa che il Comune di Montelupo Fiorentino si è classificato al primo posto per la raccolta differenziata tra i comuni con oltre 10.000 abitanti, secondo una classifica regionale. Un risultato che merita apprezzamento anche da parte nostra, come lista civica di un comune diverso ma da sempre impegnata su questi temi.

Oltre al riconoscimento, riteniamo significativo approfondire le dichiarazioni del sindaco della "città della ceramica": parole che, purtroppo, non sentiamo spesso. Un ringraziamento sincero ai cittadini per l’impegno nel riciclo, accompagnato da una proposta concreta di riduzione della tassa sui rifiuti quale riconoscimento tangibile dell’impegno collettivo. Questo approccio politico, rispettoso della propria area di provenienza ma profondamente attento ai bisogni della comunità, è un esempio di lungimiranza.

Al contrario, nel nostro comune assistiamo sempre più spesso a comportamenti autoreferenziali, come il fare selfie privi di significato, che nulla aggiungono al bene comune. Per noi contano i fatti. Impegnarsi per il bene collettivo e rispondere concretamente ai bisogni dei cittadini è un marchio di fabbrica della nostra lista. Infatti sia in campagna elettorale ma anche nelle attività in consiglio comunale di recente abbiamo proposto "ecocentro mobile" come possibilità di ampliare le possibilità di riciclo della popolazione in modo più comodo ed efficace.

Dovremmo prendere esempio da queste buone pratiche e fare fronte comune, invece di rimanere comodamente spettatori. Collaborando con i comuni vicini si possono raggiungere risultati di ben maggiore portata. Delusi dalla nostra amministrazione, accogliamo con favore i buoni risultati dei cittadini di Montelupo nella raccolta differenziata e le parole di Londi, auspicando però un maggiore impegno della nostra amministrazione nel mettere realmente al centro i bisogni dei cittadini.

Non basta limitarsi a iniziative sporadiche o, tuttalpiù, simboliche come accade nel nostro comune. È necessario creare un sistema organico che coinvolga più attivamente la Pro Loco e promuova buone pratiche, come quelle dell’associazione Plastic Free. In conclusione non possiamo non aggiungere alle parole di Londi che esiste la specifica situazione dei malati cronici che meritano attenzione e un trattamento tariffario che tenga conto delle specifiche esigenze inerente al riciclo dei dispositivi medici utilizzati. Questa era una delle nostre proposte in campagna elettorale. Guardiamo al futuro con determinazione, ispirandoci a chi dimostra che lavorare insieme per il bene comune è non solo possibile, ma indispensabile

Fonte: Ufficio Stampa

