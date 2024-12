The Mall: furti di auto e tre arresti

Tre uomini sono stati arrestati ieri pomeriggio con l'accusa di essere responsabili di furti commessi su auto in sosta al centro commerciale The Mall ad Arezzo.

I tre, di origine sudamericana già noti alle forze dell'ordine, sono stati fermati dalla polizia stradale di Arezzo-Battifolle nell'area di servizio di Badia al Pino, dopo una segnalazione di ricerca di un'auto Seat con a bordo i presunti responsabili di furti su auto avvenuti al The Mall.

Il conducente della macchina sospetta, mentre gli agenti stavano scendendo dalla vettura di servizio, è ripartito cercando di guadagnare la fuga. È scattato così un inseguimento protrattosi per 14 chilometri: dopo anche un tentativo di speronamento contro la pattuglia, si spiega dalla polizia, gli agenti sono riusciti a bloccare la Seat, stringendola contro il guardrail. A boro della vettura è stata rinvenuta merce che sarebbe stata rubata poco prima dalle auto in sosta davanti al centro commerciale: capi di abbigliamento e accessori di Gucci e Luis Vuitton, ma anche materiale natalizio e alcuni cellulari e IPad per un valore di alcune migliaia di euro, già restituiti ai legittimi proprietari.

