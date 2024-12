Un arresto a Scandicci per tentato furto in abitazione

I carabinieri di Scandicci, nel pomeriggio del 4 dicembre, hanno arrestato in zona San Martino alla Palma, una persona trovata nelle adiacenze di un condominio mentre tentava di entrare all’interno di un’abitazione.

Ad allertare i carabinieri sono stati i condomini ed i militari, una volta giunti sul posto, hanno colto il soggetto in possesso di attrezzi da scasso come piede di poco e cesoie da giardinaggio.

L’uomo è stato dichiarato in stato di arresto per l’ipotesi del reato di tentato furto in abitazione e posto a disposizione della Procura della Repubblica di Firenze. Dopo la convalida, avvenuta con il rito direttissimo, all’uomo è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere.

Notizie correlate