Amaretto show a Santa Croce: quello 'd'oro' va a Antonino Minissale

8 dicembre a Santa Croce sull'Arno significa Festa dell'Amaretto, in particolare concorso Amaretto d'Oro. Ad aggiudicarsi l'ambito premio messo in palio dalla storica Gioielleria Baroni di Santa Croce è Antonino Minissale, titolare del “Laboratorio degli Impasti” di Santa Croce in Corso Mazzini, specializzato in prodotti da forno artigianali e naturali. Santacrocese di origini siciliane conosciuto come 'Il Pizzaiolo Imbruttito', nel suo curriculum ha un'esperienza nello staff di Casa Sanremo 2021 come pizzaiolo. Ma è stato tutto il calendario di eventi a riscuotere successi e pieno di pubblico.

La tradizionale sfida tra gli amarettai con la consegna dell'Amaretto d'Oro ha concluso un week-end ricco di iniziative, tra mostra mercato, mercatino di Natale, musica, giochi e spettacoli per bambini, showcooking e l'anteprima Aperiamaretto.

A condurre la giuria nella sua valutazione nella sfida tra gli amarettai il presidente della Proloco Angelo Scaduto, In giuria Enrica Guidi (attrice e ospite d'onore, la Tizzy dei delitti del Barlume), Cristina Pistolesi (chef), Enrico Grilli, presidente proloco Saline di Volterra e Marco Nuti, rappresentante Assoconciatori, mentre Gemma la giurata scelta tra il pubblico

“E' stata una festa ben riuscita, il pubblico non è mancato e neppure gli espositori” il commento del sindaco Roberto Giannoni. “Questa festa dell'Amaretto è stata una due giorni ricca di momento interessanti e soprattutto divertenti. Poi gli amarettai quest'anno si sono veramente impegnati e sono arrivati a livelli altissimi, come dimostra il riconoscimento slow food che grazie a loro l'Amaretto di Santa Croce si è guadagnato. Credo che questo sia un punto di partenza, da su cui riflettere per valorizzare sì l'amaretto, ma anche tutta Santa Croce con le sue tradizioni, di cui sicuramente l'amaretto è una della principali".

“Siamo veramente soddisfatti per il successo di questa edizione, arricchita dall'AperiAmaretto in Piazza Matteotti” - le parole della presidente del Centro Commerciale Naturale di Santa Croce Laura Bilanceri - “e più in generale per l'impegno da parte di tutti i commercianti, in sinergia con Confcommercio, il Comune e le associazioni per far crescere sempre di più la Festa dell'Amaretto anche sotto l'aspetto della comunicazione social e della promozione del territorio, grazie alla collaborazione di Daria e Odra, ovvero le Gnigne a Zonzo, due influencer che ci hanno dato una grande mano permettendoci di intercettare un pubblico nuovo”.

L'appuntamento + organizzato da Comune di Santa Croce sull'Arno e Confcommercio Provincia di Pisa, dagli Amarettai santacrocesi e dai commercianti del Centro Commerciale Naturale di Santa Croce, con il patrocinio della Regione Toscana, il patrocinio della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest Terre di Pisa e la collaborazione di Pro Loco Santa Croce sull'Arno, Associazione Carnevale d'Autore, Unicef, Slow Food e Terzostudio.

