Maurizio Pagliassotti ospite al circolo La Perla a Montecalvoli

Venerdì 13 dicembre 2024, alle ore 21,15 c/o il Circolo La Perla a Montecalvoli, presentazione del libro LA GUERRA INVISIBILE scritto da Maurizio Pagliassotti che, in questa occasione, dialogherà con Claudio Terreni. La serata sarà arricchita dalle letture di Federica Bini e Ornella Foggi.

"Maurizio Pagliassotti, un brillante scrittore dalla penna acuminata, affronta un viaggio lungo seimila chilometri, in parte a piedi. E va alla scoperta dell'altro fronte di guerra interno, tra Europa e Asia minore: quello contro i migranti. Un fronte di lunga durata, ben piú di quello ucraino, ma molto piú nascosto o del tutto invisibile. Una guerra vittoriosa perché il nemico, il migrante, alla fine è battuto, ridotto a vivere nascosto e braccato in piccoli gruppi lungo la rotta dei Balcani o in Turchia. Il coraggioso progetto dell'autore è essere migrante tra i migranti, trafficante tra i trafficanti, anarchico tra gli anarchici: per raccontare aspirazioni, astuzie, sconforti e per dare un'idea molto da vicino di cosa sia il cuore oscuro dell'Europa. Un'idea sconosciuta a molti attori del dibattito pubblico e politico, che parlano e twittano sulla base di slogan e luoghi comuni."

L'incontro sarà preceduto da Apericena, per la quale è obbligatoria la prenotazione al 347 4553596 oppure al 340 2938191.

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate