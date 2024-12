Scomparsa da casa a Sesto Fiorentino: ritrovata in Romagna

La Prefettura di Firenze ha attivato il Piano ricerche persone scomparse per una pensionata di 90 anni residente a Sesto Fiorentino. La donna è scomparsa nel pomeriggio del 7 dicembre. Si trovava con un familiare al bar Fani di Sesto Fiorentino. Successivamente, si è recata presso un mercatino in via Primo Maggio. Intorno alle 17:30 è salita a bordo della sua FIAT Panda gialla per rientrare a casa, andando verso Colonnata.

Maria Lucarini è una "donna di bassa statura, corporatura robusta, con un'andatura claudicante e capelli bianchi corti", fanno sapere dalla Prefettura. Al momento della scomparsa indossava "un piumino blu, pantaloni blu o neri, scarpe marroni e un foulard colorato".

Chiunque abbia informazioni utili è invitato a contattare immediatamente il Numero Unico di Emergenza 112. In alto una foto recente della donna, le ricerche sono in corso.

Importante aggiornamento: la donna è stata ritrovata

È stata ritrovata domenica 8 dicembre a Cesena dalla Polizia Municipale locale la 90enne scomparsa ieri da Sesto Fiorentino. La donna, pur in stato confusionale, è apparsa in buone condizioni di salute. Gli agenti l’hanno immediatamente trasportata al locale ospedale per gli accertamenti del caso, dove è stata raggiunta dai familiari. Le ricerche, coordinate dalla Prefettura nell’ambito della pianificazione provinciale, hanno visto la collaborazione delle Forze di Polizia, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, della Polizia Municipale di Cesena, dei servizi di Protezione Civile della Città Metropolitana e del volontariato di Protezione Civile

