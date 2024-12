Aggressione a Galleno: vendetta per insulti su WhatsApp e social media, denunciate due persone

I carabinieri della Stazione di Castelfranco di Sotto (Pisa) hanno concluso un'indagine su una violenta aggressione avvenuta lo scorso 30 ottobre a Galleno. Due uomini, entrambi stranieri, sono stati denunciati a seguito della querela presentata dalla vittima, che è stata colpita con spranghe di legno.

Dalle ricostruzioni effettuate grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza, all'incrocio dei dati nelle banche informative e alle testimonianze raccolte, è emerso che l'aggressione è stata premeditata come atto di vendetta. La sera del 30 ottobre, i due aggressori hanno raggiunto la vittima in auto, tendendole un agguato e colpendola ripetutamente. Le lesioni riportate sono state giudicate guaribili in 20 giorni.

Secondo gli investigatori, il movente sarebbe legato a commenti denigratori pubblicati dalla vittima su un gruppo WhatsApp e relativi a fotografie condivise dalla sorella di uno degli aggressori su un altro social network. L'episodio avrebbe scatenato il desiderio di rivalsa, sfociato nella spedizione punitiva.