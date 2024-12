Alfio Giubbilei, medaglia d'oro al campionato d'inverno "Pistola 10 metri"

Tra il 6 e 8 dicembre presso la Sezione di Tiro a Segno di Milano si sono svolte le finali nazionali del Campionato di inverno di Tiro a Segno delle specialità carabine o pistole aria compressa.

Alfio Giubbilei, entrato di diritto da titolare (in prima posizione) per la categoria Master Uomini Pistola 10 metri aria compressa nella ristretta rosa degli ammessi alle finali nazionali, solo sei per ogni categoria.

Alfio ha confermato i favorevoli pronostici riuscendo a conquistare la Medaglia D’oro e l’accesso agli assoluti chiudendo l’ultima sfida nazionale per l’anno sportivo 2024 con un combattuto sesto posto riuscendo così a confermarsi tra i migliori tiratori per la pistola aria compressa.

Per l’anno 2024, Alfio Giubbilei, già detentore di un record regionale ha stabilito il nuovo record per la sua categoria.

A Milano si è respirata una aria piena di emozioni tra atleti delle recenti olimpiadi e giovanissimi alla prima esperienza. Questo sport permette di vivere amicizie e competitività nel rispetto del miglior spirito sportivo.

Per questi risultati conquistati durante tutto il 2024 i ringraziamenti doverosi sono rivolti non solo agli amici di tutte le Sezioni che hanno ospitato le gare federali e le competizioni del Campionato di Inverno ma anche a quelli che hanno supportato gli atleti della sezione come Pescia e a tutto lo staff tecnico che ci ha accompagnato durante tutte le competizioni regionali e nazionali.

Gli atleti di Fucecchio salutano il 2024 con un bilancio positivo a livello nazionale la medaglia d’oro di Roberto Bini, la doppia medaglia d’argento di Giubbilei, i podi sfiorati di Matteo Francalanci senza dimenticare le medaglie conquistate nei circuiti regionali dall’esperto Sergio Mottola, Alfio Giubbilei, Matteo Francalanci e dal piu’ giovane atleta agonista della sezione di Fucecchio Gabriele Dambrosio.

Fonte: Ufficio Stampa

