Sgomberato il centro sociale Casa Rossa a Montignoso: tensioni e proteste

Questa mattina è stato sgomberato il centro sociale Casa Rossa di Montignoso, in provincia di Massa Carrara, ex casa cantoniera occupata da diversi anni. Sul posto numerosi agenti della Polizia di Stato.

Ieri, a Massa, si è svolto un corteo a sostegno del centro sociale, al quale hanno partecipato diverse centinaia di persone. Gli ex occupanti hanno poi commentato lo sgombero su Facebook: "Casa Rossa è ovunque, non si sgombera un’idea", hanno scritto, condividendo alcune immagini dell'operazione.

Nel loro post, gli attivisti hanno dichiarato: "Oggi è stato eseguito lo sgombero della Casa Rossa occupata, ma la comunità resistente che si è costruita in questi anni non si può sgomberare. Salutiamo momentaneamente uno spazio fisico, un luogo di socialità, un centro di discussione e di lotta, un posto in cui siamo cresciuti. Oggi si apre un nuovo capitolo: dalla Casa Rossa alla resistenza apuana. Chi pensava di fermarci capirà presto di aver commesso un grosso errore. Non resteremo per molto senza casa."

È stata inoltre annunciata un'assemblea pubblica alle ore 18 presso l'ex cinema Astor di Massa.