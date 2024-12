Conservatorio SS.Annunziata, l'incontro sull'intelligenza artificiale

Il futuro è adesso, così si pensa al Conservatorio SS.Annunziata e in questo spirito è stato organizzato l’evento dello scorso 3/12 sull’intelligenza artificiale curato dall’Architetto Mattia Fantoni, CEO di 3D.art_Matty. Mattia Fantoni, con le sue competenze tecniche e tecnologiche nel campo dell'intelligenza artificiale, della modellazione 3D e dello sviluppo di soluzioni digitali avanzate, ha guidato con successo l'organizzazione e lo svolgimento dell'evento, offrendo ai partecipanti una visione innovativa e pratica delle potenzialità dell'AI.

Il progetto è stato promosso e sostenuto dall’Agesc, associazione genitori presente all’interno della scuola e accolto favorevolmente dalla dirigenza scolastica che ha dedicato l’evento ai ragazzi del liceo.

All’apertura dell’incontro il Prof. Rao, direttore della scuola, e la Prof.ssa Zalli, preside del liceo, hanno sottolineato quanto l’argomento fosse importante e attuale, poiché i ragazzi si trovano tutti i giorni a contatto con mezzi che hanno a che fare con l’intelligenza artificiale ed è importante quindi che l’intelligenza artificiale sia sempre sostenuta e supportata dall’intelligenza naturale.

Pertanto è necessario conoscere più strumenti possibili per essere in grado di sfruttare al meglio le sue potenzialità ed è importante parlarne a scuola perché questo è il luogo in cui l’intelligenza naturale dei ragazzi viene curata per svilupparsi sempre di più per poter adoperare ciò che il mondo mette a disposizione.

Il direttore e la preside hanno anche ringraziato le famiglie, nel caso specifico l’Agesc, per aver condiviso con la scuola questo progetto avendo a cuore entrambi la crescita e l’arricchimento formativo dei ragazzi.

Durante l'evento sono stati evidenziati tre aspetti fondamentali:

Comprendere cosa sia un'intelligenza artificiale, come ChatGPT, e il suo funzionamento. Riconoscere che le intelligenze artificiali sono strumenti al servizio delle persone, ma possono diventare pericolosi se utilizzati in modo scorretto. Sottolineare l'importanza cruciale dei dati e della privacy delle persone, tema centrale nell'era digitale.

Notizie correlate