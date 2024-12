Europa Verde abbandona la coalizione, M5S Castelfiorentino: "Assenza di collaborazione concreta"

Con riferimento alla recente decisione di Europa Verde di abbandonare la coalizione con il Movimento 5 Stelle a Castelfiorentino, desideriamo esprimere alcune considerazioni fondamentali per chiarire la nostra posizione e informare correttamente la cittadinanza. La coalizione tra M5S ed Europa Verde era stata costituita con l’obiettivo di promuovere valori condivisi e portare avanti una progettualità comune sui temi ambientali e sociali. Tuttavia, fin dall’inizio, la collaborazione è stata minata da richieste unilaterali e atteggiamenti che hanno reso impossibile una vera sinergia. La pretesa di una surroga legislativa, per di più senza alcun accordo pre-elettorale, ha rappresentato una forzatura che il Movimento 5 Stelle non poteva accettare. Tale richiesta risultava poco coerente con il quadro normativo e rischiava di compromettere la nostra credibilità politica e istituzionale.

Nonostante l’assenza di collaborazione concreta da parte di Europa Verde, il M5S ha continuato a lavorare instancabilmente per il bene dei cittadini e del territorio. Abbiamo presentato mozioni fondamentali, come quella sui Pfas, promosso eventi significativi come la Festa degli Alberi e avviato indagini sulle responsabilità legate all’esondazione locale. In tutte queste occasioni, Europa Verde ha scelto di non partecipare o di anteporre sterili polemiche a un lavoro costruttivo.

La politica, a nostro avviso, richiede impegno, collaborazione e visione a lungo termine. Ci dispiace constatare che Europa Verde abbia preferito concentrarsi su dinamiche interne e rivendicazioni personali piuttosto che contribuire attivamente a progetti di interesse collettivo. Se una coalizione deve trasformarsi in un teatro di divisioni e accuse, riteniamo sia più corretto e responsabile proseguire su strade diverse. Rivolgiamo quindi un augurio a Europa Verde per il loro percorso futuro, confidando che trovino modalità più efficaci di portare avanti le loro battaglie. Da parte nostra, continueremo a lavorare con determinazione e coerenza per realizzare il nostro programma e promuovere un cambiamento autentico e positivo per Castelfiorentino.

Invitiamo i cittadini e le forze politiche disposte a condividere i nostri valori a unirsi al nostro impegno per un futuro migliore. Ai cittadini di Castelfiorentino, che avevano riposto la loro fiducia nella coalizione, anche se non direttamente nel Movimento 5 Stelle, assicuriamo l'impegno del consigliere Macchi e del M5S a lavorare con dedizione per rappresentare le istanze di tutti i sostenitori della coalizione, tutelare i loro interessi e dare voce alle loro aspirazioni in consiglio comunale.

Fonte: Movimento 5 Stelle Empolese Valdelsa

