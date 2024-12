Europa Verde Castelfiorentino esce dalla coalizione con M5S

“Gent.mo Fabrizio Macchi

Con questa lettera intendiamo ricercare un nuovo inizio con un atteggiamento rinnovato e costruttivo.

Siamo consapevoli per la positiva collaborazione congiunta e che i risultati ottenuti siano il frutto degli sforzi compiuti sia dai Cinque Stelle che da Europa Verde-Verdi in coalizione.

Appellandoci al buon senso, alla fiducia e rispetto reciproci, basandoci sui voti ricevuti, avanziamo la seguente proposta di alternanza per rivestire la carica di Consigliere comunale: Movimento 5 stelle in Consiglio comunale per tre anni mentre Europa Verde-Verdi per i successivi due anni.

Crediamo che sia una proposta ragionevole e condivisibile.

Contando sulla positiva collaborazione e comprensione, attendiamo Vostro riscontro a breve (una settimana) visto che l'argomento è da tempo motivo di discussione condivisa. 22 novembre 2024”-

A questa breve lettera non abbiamo ricevuto nessuna risposta, né scritta, né orale, ne consegue la nostra delusione sia sul piano politico che su quello del rapporto umano.

Ci meraviglia come Macchi, malgrado la nostra disponibilità al dialogo, abbia ripetuto in più occasioni, prima e dopo l'esito elettorale che “questo non è il momento” per affrontare l'argomento della surroga.

Nella mia esperienza di Consigliere comunale a Certaldo avevo già sperimentato, in termini positivi, la surroga, cioè l'alternanza in Consiglio comunale in favore di altra persona, anche per questo abbiamo ritenuto si dovesse condividere e rendere visibile in Consiglio comunale e agli “occhi” dei cittadini di Castelfiorentino che ci hanno sostenuti sia la presenza iniziale dell'esponente dei 5stelle come successivamente del rappresentante di Europa Verde-Verdi.

Quando abbiamo iniziato la collaborazione, ci credevamo, ma la mancanza di una risposta da parte del Consigliere comunale Fabrizio Macchi ci porta, a malincuore a uscire dalla coalizione.

Da oggi per noi è un nuovo inizio, si apre un rinnovato spazio politico, il libero confronto con il livello istituzionale come con i comuni cittadini per promuovere un cambiamento radicale nelle politiche ambientali e sociali.

Europa Verde-Verdi Castelfiorentino

I portavoce

Stefania Giglioli

Damiano Ghiozzi

