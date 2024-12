Torna 'Impresa Best Digital', il concorso-sondaggio di gonews.it sulla 'vetrina digitale' più bella dei negozi di Empoli

Torna la grande occasione per i negozi di Empoli, in vista del Natale. Un concorso in cui - ancora una volta - entra in gioco gonews.it, media partner di Empoli Città del Natale e piattaforma sulla quale potrete votare l'esercizio commerciale che ha i migliori profili social.

Impresa Best Digital - il negozio social a Empoli, questo è il nome del concorso, giunto ormi alla terza edizione, che permetterà ai lettori di votare tramite il sondaggio di gonews.it, che parte oggi e terminerà alle 13 del 15 dicembre, le attività empolesi con la migliore "vetrina virtuale".

Come nel 2023 lettori e lettrici avranno l'occasione di votare la migliore impresa del centro, il sondaggio è sul nostro quotidiano online!

Impresa Best Digital 2024, qual è il miglior negozio 'social' di Empoli? Bebè mon Amour

Bi-Ba calzature

Chacha accessories

Dess

Erboristeria il Mandorlo

Fotocine Ottica

Hope concept store

Icon Store

Ideeintesta

La Birroteca

Lilith concept store

MICH&lui

Milano51

Miss B

Nigi

Osteria Ì Canto Ghibellino

Panificio Panchetti

Profumeria Fontanelli

In palio premi forniti dalla XMedia Group, società editrice del nostro giornale oltre che di Radio Lady e SeiSei Vintage, per i primi tre più votati:

1° classificato: - 1 redazionale da 300 euro di 3 giorni su gonews.it con condivisione social e 1 rubrica radio durata 15’

2° classificato: - 1 redazionale da 200 euro di 3 giorni su gonews.it con condivisione social

3° classificato: - 1 rubrica radio da 100 euro di durata 15’

Le premiazioni avverranno in occasione della cena di Natale di Confesercenti 'Serata d'impresa' coi commercianti, che si terrà il 16 dicembre al palazzo delle Esposizioni. Solo allora verranno svelati i 3 vincitori.