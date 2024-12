Open Day alla scuola primaria a Fiano, raggiungibile da tutti con il potenziamento scuolabus

Martedì 10 dicembre alle ore 18.00, appuntamento al Fiano per l’Open Day della scuola primaria Giovanni Pascoli. Scuola piccola ma di grande qualità, che apre le sue porte anche a chi non abita nella frazione ma da quest’anno, grazie al potenziamento dello scuolabus, potrà mandare i propri figli qui in modo facile, poichè tutte le corse del bus faranno coincidenza in piazza della Libertà, nel capoluogo, e da qui partirà ogni giorno la corsa per il Fiano.

Martedì 10 sarà l’occasione per conoscere da dentro la scuola, con un laboratorio di disegno per tutti i bimbi, il video racconto da vedere e un piccolo pensierino realizzati dai bambini della Pascoli per i visitatori. Il suo essere "scuola di campagna" e di piccole dimensioni, grazie anche alle attività laboratoriali fatte con Associazione Polis, permetterà agli alunni fare con cura tante attività e di sviluppare un sentimento di comunità legato al territorio e alla natura.

