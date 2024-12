Open day all'Istituto Calasanzio di Empoli: la scuola si presenta con un laboratorio artistico-letterario

Da ottobre sono partiti gli open days dell'Istituto Calasanzio di Empoli. Il prossimo incontro aperto alle famiglie si terrà sabato 14 dicembre dalle ore 10 e c'è una novità che riguarda la scuola secondaria di primo grado! Verrà proposto un laboratorio artistico-letterario dal titolo "I colori delle parole", destinato ai bambini delle quarte e quinte elementari. Ospiti speciali i bambini della scuola Santa Teresa del bambino Gesù di Montelupo Fiorentino. Ai laboratori parteciperanno anche alcuni ragazzi delle classi seconda e terza media che si occuperanno, insieme alle docenti di arte e italiano, di guidare i bambini alla scoperta delle più belle e significative favole della nostra tradizione letteraria, che diventeranno oggetto di piccole opere d'arte da loro prodotte! Obiettivo del laboratorio sarà, oltre a far conoscere l'identità dell'istituto, quello di rendere i bambini protagonisti di un'esperienza in cui impareranno divertendosi, con la possibilità di toccare con mano "la scuola dei grandi". La mattinata si concluderà, per i piccoli artisti, con una merenda preparata dal cuoco della scuola, Nicola!

Per ragioni organizzative, è gradita conferma di presenza, telefonando allo 057172253/4.

Fonte: Istituto Calasanzio Empoli

Notizie correlate