Prato, Il Girasole: “Dopo incendio Casa Anna tutti gli ospiti hanno nuova sistemazione”

“Le 19 persone accolte a Casa Anna, la struttura per l’accoglienza di uomini in condizione di disagio-abitativo di Prato, stanno bene. Due di loro e il portiere sono rimasti intossicati in modo lieve ma sono già stati dimessi dall’ospedale. Per tutti abbiamo già trovato nuove sistemazioni sul territorio”.

A dirlo è Andrea Ricotti, direttore dell’area Accoglienza della cooperativa sociale Il Girasole, che gestisce Casa Anna.

“L’edificio è stato evacuato e al momento non è agibile - spiega Ricotti -. L’incendio è divampato nella notte tra domenica e lunedì per cause ancora da accertare. Gli ospiti sono stati accolti in altre strutture: 5 a Casa Renato, 2 nel dormitorio di via Roma, 12 in una struttura a Vernio”.

Fonte: Ufficio Stampa

