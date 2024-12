Un 2024 di premi per i vini, gli oli e le birre di Fattoria Dianella 1

Fattoria Dianella 1, storica azienda situata a Vinci, conclude un anno ricco di successi e riconoscimenti che testimoniano il forte legame con il territorio e l’impegno nella valorizzazione delle sue eccellenze. I prodotti della Fattoria sono stati protagonisti delle più prestigiose guide nazionali, a conferma della qualità e della passione che da sempre caratterizzano il lavoro dell’azienda.

Un impegno per il territorio

Fattoria Dianella 1 si conferma ambasciatrice del patrimonio enogastronomico e culturale di Vinci e della Toscana. Ogni riconoscimento ottenuto nel 2024 rappresenta un tributo al territorio, che rimane al centro della mission aziendale: unire tradizione e innovazione per offrire prodotti d’eccellenza che raccontano la bellezza e la ricchezza della Toscana.

Un anno di premi e riconoscimenti

Nel 2024, i principali prodotti della Fattoria, come il Vermentino Otis, l’Ideo Chianti e il Cusebio Super Tuscan IGT Barrique, hanno ottenuto numerosi riconoscimenti nelle guide più prestigiose:

Luca Maroni – Guida dei Migliori Vini Italiani

Guida Oro – I Vini di Veronelli

Guida Vitae AIS

Eccellenze Toscana – AIS

Anche gli altri prodotti dell’azienda hanno raggiunto importanti traguardi:

L’olio extra vergine di oliva è stato premiato dalla Guida Lodo – Olio Extra Vergine di Oliva , confermandone l’eccellenza.

, confermandone l’eccellenza. Le birre artigianali La Bionda e L’Ambrata sono state inserite nella Guida Slow Food – Birre d’Italia, a testimonianza della capacità dell’azienda di ampliare la propria offerta mantenendo alta la qualità.

Un invito alla scoperta: l’Enoteca Dianella 1

In occasione delle festività, Fattoria Dianella 1 invita il pubblico a visitare l’Enoteca Fattoria Dianella 1 Wine Shop, un luogo dedicato alla scoperta delle eccellenze locali. Qui è possibile trovare una vasta gamma di idee regalo, dai vini premiati alle birre artigianali, passando per l’olio extra vergine di oliva. Ogni prodotto racconta una storia di passione e di amore per il territorio.

