Vent'anni senza Emiliano Del Rosso: il gran ricordo dei tifosi dell'Empoli (e non solo)

Il 7 dicembre del 2004 Emiliano Del Rosso, tifoso dell’Empoli calcio, moriva in un incidente stradale lungo la strada che collega Empoli con Martignana. Emiliano non era un tifoso comune: era conosciuto, apprezzato e rispettato da tutti i tifosi, sia a Empoli che nelle città “avversarie”. A lui, nel corso di questi anni, sono stati dedicati una tribuna e un premio che viene assegnato ogni anno. E un progetto, la scuola del tifo, è nata proprio ispirata alla sua memoria.

Quest’anno, il 7 dicembre 2024 si è commemorato il ventesimo anniversario della morte di Emiliano, con un evento che ormai si ripete da diversi anni e che ha visto la partecipazione di oltre 170 amici e sostenitori dei gruppi ultrà provenienti da Emilia-Romagna, Puglia, Umbria e Toscana. Un'occasione speciale per ricordare e onorare la memoria di Emiliano, un simbolo di passione e dedizione per il calcio e per la sua comunità.

La giornata è iniziata con un sentito omaggio al cimitero dove Emiliano riposa. Le varie tifoserie si sono ritrovate in un momento di raccoglimento, deporre mazzi di fiori e osservare un minuto di silenzio in segno di rispetto. A seguire, un caloroso e commovente applauso ha suggellato il ricordo di Emiliano.

Alle ore 13, tutti si sono ritrovati presso la Casa del Popolo di Santa Maria per un pranzo conviviale, durante il quale sono stati intonati cori in onore di Emiliano e di tutti gli ultrà scomparsi nel corso degli anni. Un momento di unione e di festa che ha rafforzato i legami tra i partecipanti e celebrato l’eredità di chi, come Emiliano, ha lasciato un segno indelebile nel cuore degli appassionati di calcio.

Al pranzo, ha preso parte anche Franco Castellani, figlio di Carlo Castellani, a cui sono stati intitolati gli stadi di calcio di Empoli e di Montelupo. La sua presenza ha rappresentato un ulteriore omaggio alle radici e alla storia calcistica della nostra terra.

A fare da cornice a questa giornata speciale sono state anche le foto che immortalano i momenti più significativi della commemorazione: il momento al cimitero, il pranzo di solidarietà e le foto con i capi ultrà di Locorotondo, Perugia, Parma, Montevarchi e Empoli, che hanno reso questa ricorrenza ancora più sentita e speciale.

Un sentito grazie a tutti coloro che hanno partecipato e reso possibile questa commemorazione. La memoria di Emiliano Del Rosso continuerà a vivere nel cuore di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo e di chi, attraverso i gruppi ultrà, mantiene viva la sua passione.

Notizie correlate