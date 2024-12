Zona Franca torna in scena al Teatro C'art, "vivere la propria follia come atto di libertà"

Sabato 14 dicembre ore 17, presso la sede dell'associazione Teatro C'art in Via Giacomo Brodolini n.9 a Castelfiorentino, torna in scena "Zona Franca" uno spettacolo divertente e profondo sulla follia e sul ruolo dell'amore nelle nostre vite. Franca, la protagonista dello spettacolo, ci porta nella sua Zona Franca, ovvero quel territorio dove vivere la propria follia come atto di libertà. Un luogo dove lo spettatore viene trasportato all'interno di un mondo libero e fantasioso, ma con la profondità di una vita difficile e incerta, quella di Franca e di tutti coloro che anche per un breve momento, si sono sentiti anime fuori posto. Franca, attraverso un dialogo diretto con il pubblico, racconta "storie di ordinaria follia" giocando con il divertimento e il dramma del vivere quotidiano. L'interprete di questo buffo e assurdo personaggio dai forti connotati clowneschi è Federica Mafucci e la regia è del regista, attore e direttore artistico del Teatro C'art André Casaca.

Consigliato dai 6 anni in su

Biglietti: intero € 10, ridotto € 5 (dai 4 ai 14 anni), gratuito per bambini fino ai 3 anni

Tessera associativa annuale gratuita

Si consiglia la prenotazione dei biglietti a info@teatrocart.com.

