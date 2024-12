Abc, come è andato il vivaio

Tutti i risultati delle squadre giovanili e minibasket Abc scese in campo nel weekend.

UNDER 19 GOLD

Contro la diretta inseguitrice, prosegue la corsa dei ragazzi di Cosimo Corbinelli, che al PalaBetti chiudono la pratica Olimpia Legnaia sul 73-67. I gialloblu prendono in mano il controllo fin dal primo quarto, scappando nella seconda frazione spinti da Viviani in attacco (23 realizzati) e toccando il 46-29 all’intervallo. Al rientro dagli spogliatoi la forbice resta più o meno invariata (62-43 alla terza sirena), ma nell’ultimo quarto in casa Abc si spegne la luce e i fiorentini, con un pesante contro break, si riavvicinano pericolosamente senza però riuscire a concretizzare al rimonta.

Prossimo impegno lunedì 23 dicembre alle 19:30 sul parquet del Pino Firenze.

Abc Castelfiorentino – Olimpia Legnaia 73-67

Tabellino: Rosi 15, Ticciati 6, Vallerani 4, Leti, Marchetti 4, Carzoli 14, Bartolini 5, Fabrizzi, Viviani 23, Niccolini 2, Filippini ne. All. Corbinelli.

Parziali: 21-14, 25-15, 16-14, 11-24

UNDER 19 REGIONALE

Il derby torna a Montespertoli. Non arriva il primo acuto stagionale per i ragazzi di Carlo Gozzi che davanti al pubblico amico si arrendono al Montesport per 46-80. Dopo un buon approccio e un primo quarto scivolato via sul punto a punto (18-23 al 10′), gli ospiti cambiano passo nella seconda frazione pizzando il break che indirizza la sfida e che vale il 24-47 a metà gara. Nella seconda parte, a fronte di un equilibrio molto più marcato, il vantaggio ospite è orai troppo ampio per riuscire a colmarlo così il Montesport deve soltanto amministrare.

Prossimo impegno sabato 14 dicembre alle 16 al PalaBetti contro il Jokers Basket.

Abc Castelfiorentino – Montesport Montespertoli 46-80

Tabellino: Giglioli 13, Altamore 8, Bini 4, Bernardoni 7, Kamberaj 4, Jelassi 2, Parilla 2, Fiorentini 4, Barlabà 2, Macalindong, Uci. All. Gozzi. Ass. Cicilano.

Parziali: 18-23, 6-24, 11-16, 11-17

UNDER 17 GOLD

Contro il fanalino di coda non si lasciano sorprendere i ragazzi di Cosimo Corbinelli, che nel match casalingo piegano la Virtus Siena per 60-38. Nonostante le pesanti assenze di Costantini e Ciulli, ed in particolare a quest’ultimo il pensiero dell’intera Abc in attesa dell’esito degli esami al ginocchio, i gialloblu approcciano con autorità prendendo in mano l’inerzia nel primo quarto, salvo poi subire la reazione ospite nella seconda frazione che dimezza lo svantaggio senese (26-21 a metà gara). Nella ripresa, però, l’Abc sale in cattedra e scappa letteralmente, piazzando un break di 24-7 che indirizza la sfida alla terza sirena (50-28), così l’ultimo quarto serve soltanto a fissare il finale.

Prossimo impegno domenica 15 dicembre alle 11 sul parquet della Mens Sana Basketball.

Abc Castelfiorentino – Virtus Siena 60-38

Tabellino: Fedeli 16, Pagliai 12, Rosi 11, Bufalini 13, Bini 1, Di Carlo 1, Garbetti 3, Simoncini 3, Baldi, Zampacavllo, Ciulli ne. All. Corbinelli.

Parziali: 18-7, 8-14, 24-7, 10-10

UNDER 15 GOLD

Prestazione sottotono per i ragazzi di Marco Guerriero, che al PalaBetti cedono il passo all’Invictus Livorno per 76-89. Una gara rimasta in bilico per tre quarti e poi indirizzata dagli ospiti nella quarta e decisiva frazione. Nella prima parte, infatti, si procede sul punto a punto tanto che all’intervallo il tabellone segna 40-41. Un equilibrio che prosegue fino al 30′ (61-63), preludio ad un ultimo quarto in cui in casa Abc cala l’intensità difensiva, così l’Invictus ringrazia e scappa via piazzando un break di 15-25 che mette i due punti sulla via di Livorno.

Prossimo impegno sabato 14 dicembre alle 17 sul campo dello Spezia Basket Club.

Abc Castelfiorentino – Invictus Livorno 76-89

Tabellino: Pagliai 30, Paniccià 14, Profeti 6, Di Carlo 14, Barnini 2, Giovannoni 4, Capuana 2, Bufalini 4, Capocchini, Bianchi, Di Vilio, Bertelli. All. Guerriero.

Parziali: 19-21, 21-20, 21-22, 15-25

UNDER 14 GOLD

Prosegue la corsa dei ragazzi di Marco Guerriero, che al PalaBetti si aggiudicano per 60-46 il match contro l’Olimpia Legnaia. Gara sempre saldamente amministrata dai gialloblu, che scavano il solco tra il primo ed il secondo quarto grazie alle triple di uno scatenato Bertelli (31 realizzati) che valgono il 42-20 all’intervallo. Un vantaggio che nella ripresa l’Abc gestisce con pazienza, rispedendo al mittente i tentativi fiorentini di riaprire i giochi (54-34 al terzo riposo), preludio ad un ultimo quarto in cui Legnaia prova a rientrare ma senza mai mettere in discussione il finale.

Prossimo impegno domenica 15 dicembre alle 11:30 sul parquet del Basket Reggello.

Abc Castelfiorentino – Olimpia Legnaia 60-46

Tabellino: Profeti 16, Bertelli 31, Lisi 2, Gazzarrini 5, Giovannoni 6, Torregrossa, Cipolla N., Anton, Cipolla T., Faffi, Barbieri. All. Guerriero.

Parziali: 21-11, 21-9, 12-14, 6-12

UNDER 13 REGIONALE

Vittoria importante lontano da casa per i ragazzi di Giovanni Corbinelli, corsari a Rignano sull’Arno per 55-79. Nonostante il grande equilibrio iniziale (16-17 al 10′), i gialloblu alzano l’intensità nella seconda frazione stringendo le maglie difensive e scappando sul 23-37 al riposo lungo. Al rientro dall’intervallo i locali provano a ridurre la forbice, ma l’Abc è in saldo controllo e, dopo il passaggio al 30′ sul 37-56, gestisce ed incrementa il vantaggio fino alla sirena.

Prossimo impegno sabato 14 dicembre alle 17 sul campo del Chianti Basket.

Cmb Arno – Abc Castelfiorentino 55-79

Sono scesi in campo: Costa, Zaccagnino, Sordi, Lisi, Marzuoli, Iori, Allegra, Vanni, Bagnoli, Battaglia, Profeti, Lucchesi. All. Corbinelli. Ass. Ciampolini.

Parziali: 16-17, 7-20, 14-19, 18-23

UNDER 15 FEMMINILE

Buone indicazioni, nonostante la sconfitta, per le ragazze di Alberto Ciampolini, che a Siena sponda Virtus cadono per 61-32. Pur sempre costrette a rincorrere, le gialloblu mostrano i frutti del lavoro in palestra, dando segnali di crescita rispetto al girone di andata che ben fanno sperare per la seconda parte di stagione.

Prossimo impegno sabato 14 dicembre alle 16 al PalaGilardetti contro il Terranuova Basket.

Virtus Siena – Basket Castelfiorentino 61-32

Tabellino: Jahelezi N. 11, Mancini 3, Montanelli 6, Antognotti 8, Zenarti 2, Murati 2, Nespola, Ciampoini, Panzani, Dainelli, Jahelezi S., Latini. All. Ciampolini. Ass. Bellantoni.

Parziali: 21-8, 16-3, 16-10, 8-11

MINIBASKET

Nel weekend del minibasket prosegue la corsa degli Esordienti 2013 e degli Aquilotti Big 2014, autori di due ottime prestazioni e di altrettante vittorie. Gli Esordienti di Alberto Ciampolini e Giovanni Corbinelli, impegnati al PalaGilardetti, superano per 12-4 la Folgore Fucecchio assicurandosi tutti e quattro i tempini di gioco, mentre gli Aquilotti Big di Daniele Bagnoli e Federico Lombardi espugnano il parquet di Cerreto Guidi. Weekend livornese, invece, per gli Aquilotti Small 2015, protagonisti del Memorial Mantovani organizzato dall’Invictus Livorno, che ringraziamo per l’invito e l’ospitalità, insieme a Laurenziana Basket, Olimpia Legnaia, Basket Calcinaia e Juve Pontedera. I mini cestisti di Roberto Allegra e Nicol Banchelli chiudono con la medaglia di bronzo al collo, mentre la Laurenziana si aggiudica il primo gradino del podio.

Nel prossimo fine settimana apriranno le danze gli Esordienti, di scena venerdì 13 dicembre alle 16:30 sul parquet della Bellaria, mentre sabato 14 dicembre sarà la volta degli Scoiattoli Small e degli Aquilotti Big, impegnati rispettivamente alle 9 nella festa organizzata dalla Pallacanestro Calenzano e alle 18 al PalaBetti contro Prato Dragons. Domenica 15 dicembre, infine, gli Scoiattoli Big saranno attesi alle 9:45 a Firenze dalla Laurenziana.

Fonte: Abc - Ufficio stampa

Notizie correlate