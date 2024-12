Aperture straordinarie natalizie per Casa Pontormo

Nel periodo delle festività natalizie la Casa natale di Jacopo Carucci, in arte il Pontormo, apre al pubblico gratuitamente dalle 16 alle 18 domenica 15 e 29 dicembre 2024.

Per invitare appassionati, curiosi e famiglie a scoprire questa casa museo dove è possibile ripercorrere la vicenda biografica e artistica del Pontormo, in occasione delle aperture sono organizzate due inedite attività.

Domenica 15 dicembre, alle 17, è in programma una visita con una guida d’eccezione, la direttrice dei Musei di Empoli, Cristina Gelli. Partendo dalla straordinaria testimonianza delle Vite di Giorgio Vasari, ripercorreremo la vita di Jacopo, soffermandoci poi sulle sue opere tuttora presenti a Pontorme: i Santi conservati nella Chiesa di San Michele Arcangelo e la replica antica della Madonna del libro del Pontormo finora rimasta ignota nella sua redazione autografa, esposta all’interno della casa museo.

Domenica 29 dicembre, alle 16.30, spazio invece ai piccolissimi che, con i loro genitori potranno cimentarsi nel laboratorio didattico dal titolo “Tutti i colori di Jacopo”. L’attività, pensata per bambini da 1 a 5 anni, consentirà di immergersi virtualmente nelle opere del Pontormo e, infine, di creare uno speciale strumento per fare le ombre.

Tutte le attività sono gratuite ma è necessaria la prenotazione telefonando al numero 0571 757067 o scrivendo a empolimusei@comune.empoli.fi.it

Le aperture straordinarie rientrano nel calendario di eventi “Empoli città del Natale”, musica, teatro, laboratori e musei (https://www.empolicittadelnatale.it/eventi-culturali/ ) promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con Centro Musicali Ferruccio Busoni, Empoli Musei, biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli Palazzo Leggenda e l’associazione Il Contrappunto.

