Il Siulp sulla mancanza di alloggi al Commissariato "Così gli agenti chiedono subito il trasferimento"

"E' con il massimo spirito di collaborazione che questa organizzazione sindacale è costretta a segnalare la situazione degli agenti di prima assegnazione presso il Commissariato P.S. di Empoli, i quali non avendo a disposizione infrastrutture dove poter alloggiare sono obbligati a pagare l'affitto". Scrive il segretario di sezione Siulp Empoli, Amedeo Maffettone

"Appena gli agenti hanno la possibilità di fare domanda di trasferimento, essa viene inoltrata per altre sedi per far venir meno a tutti i disagi creati dalle carenze infrastrutturali. Il personale dipendente che si trova assegnato dopo il periodo di prova è costretto a dover sopperire alle mancanze, sopportando economicamente con almeno 400/500 euro mensili i costi per un monolocale, e tutto ciò che è connesso. La mancanza di strutture idonee, rappresenta un forte limite all' assegnazione dei giovani agenti; essi, già dal corso di formazione sapendo che Empoli non è dotata di tali locali per alloggiare, sono soliti indicare altre opzioni lavorative più confortevoli."

"Quindi, unitamente al personale collocato in quiescenza nell'ultimo periodo mai avvicendato, ha di fatto diminuito l'organico negli ultimi anni, inversamente alle sempre crescenti esigenze di sicurezza di questa città. Da ciò ne deriva di fatto un innalzamento dell'età media del personale in servizio, nelle locali articolazioni e specialità di Polizia sul territorio con le dovute difficoltà di impiego che ne

scaturiscono. Le attuali infrastrutture sono ormai vetuste, non al passo con i tempi e con il cambiamento sociale che ha subito il territorio nell' ultimo periodo; di fatto non è presente una camera adibita per i fermati, una sala riunioni/stampa, spogliatoi idonei attrezzati, un parco autovetture da rivedere."

"Ciò nonostante - spiega ancora il segretario -, con sacrifici anche personali e familiari gli operatori sono sempre presenti ed attenti alle esigenze della cittadinanza, garantendo unitamente alle altre Forze di Polizia presenti sul territorio, un buon livello di sicurezza fronteggiando al meglio gli episodi di cronaca. Al fine di far fronte alle soventi richieste d' impiego, spesso il personale opera anche sul proprio giorno di riposo, e/o protraendosi oltre l'orario previsto; reperibili; il tutto al fine di raddoppiare le aliquote in servizio in vista delle attuali festività natalizie, e alle crescenti richieste di sicurezza."

Maffettone sottolinea infine come sul territorio empolese si trovino aziende di importanza nazionale e una squadra di calcio che milita in serie A, elementi che danno idea del valore del territorio e dell'importanza che riveste il Commissariato di PS che su questo territorio è chiamato ad operare.

Fonte: Siulp - ufficio stampa

