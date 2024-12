Capodanno a Montespertoli con gli Energy Star

Montespertoli si prepara a dare il benvenuto al 2025 con un grande evento: il concerto degli Energy Star in Piazza del Popolo. La serata, organizzata in collaborazione con l’Associazione Commercianti e Artigiani di Montespertoli, promette di regalare a tutti i partecipanti un’atmosfera di festa, musica e convivialità.

“Per l’ultimo dell’anno l’associazione ha organizzato una serata per tutti i gusti, dal concerto degli Energy Star, che ci faranno ballare e cantare, al brindisi di mezzanotte, un momento di condivisione e di auguri per il nuovo anno. E per chi vorrà cenare in compagnia, i nostri ristoranti offrono menù speciali per l'occasione. Vi aspettiamo in piazza!” dichiara Paolo Vignozzi, assessore al commercio.

L’evento avrà inizio alle ore 22:00 con musica per creare la giusta atmosfera e scaldare il pubblico in attesa del clou della serata. Alle 23:00 saliranno sul palco gli Energy Star, pronti a far ballare e cantare tutti con un repertorio ricco dei più grandi successi dagli anni '70 ai primi anni 2000. Un viaggio musicale coinvolgente, in grado di evocare ricordi preziosi, arricchito da spettacolari cambi di costume, sorprendenti effetti speciali e gadget esclusivi dedicati al pubblico.

A mezzanotte, il cuore della festa: un brindisi collettivo per accogliere il nuovo anno: spumante offerto dalla Cantina Colli Fiorentini Valvirginio e dalla Fattoria Moriano e pandoro gentilmente fornito dalla Coop di Montespertoli. Un momento reso possibile grazie alla preziosa collaborazione dell’Associazione Commercianti e Artigiani di Montespertoli.

Ma la festa non finisce qui, infatti lo spettacolo live continuerà per poi lasciare spazio a un DJ set che chiuderà la notte in grande stile proponendo i successi del momento.

Nel cuore del paese sarà possibile celebrare il cenone di Capodanno in compagnia, scegliendo tra i seguenti locali: Perbacco (0571 608674), Dolce vita (3314464466), Bistro Lo Zero (329 024 1553), Il mondo degli gnomi (0571 657538), Alle quattro strade (0571 608021), Artevino (0571 608488), Pizzeria da Ferdinando (0571 657659). Si consiglia la prenotazione. Per conoscere i menù di Capodanno dei locali, seguite la pagina Facebook @amontespertoli.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa

Notizie correlate