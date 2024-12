'Giac e il Natale dimenticato' al Minimal Teatro

Un bellissimo regalo di Natale riservato alle bambine e ai bambini che amano le storie e la fantasia.

La compagnia Giallo Mare Minimal Teatro propone un fuori programma natalizio: sabato 14 dicembre alle 17.30 a Empoli al Minimal Teatro in scena lo spettacolo Giac e il Natale dimenticato di e con Elisabetta Dini, disegni e animazione digitale Ines Cattabriga, produzione Officine Tok.

Giac è un bambino che ama camminare e pensare. Nel paese di Giac tutti si sono dimenticati del Natale, compreso lui! Ma il nostro protagonista sente che qualcosa non va, così inizia ad indagare. Durante la sua ricerca incontra tanti personaggi che lo aiutano a comporre il puzzle che tutte le notti affolla i suoi sogni. Una favola che ci racconta, attraverso parole e colori, che “per non dimenticare le cose belle, basta chiamarle per nome”.

E poi si sa… a Natale, sta sempre bene la morale!

C’è inoltre una promozione eccezionale sul biglietto di ingresso. I bambini e le bambine possono presentarsi con un disegno, che varrà come biglietto di ingresso per un adulto, se si presentano con due disegni allora i biglietti di ingresso saranno due.

Biglietto 4,5 euro a persona (senza disegno).

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio stampa

Notizie correlate