Ti amo in tutte le lingue (e nel libro più piccolo) del mondo

Un libro piccolissimo, di pochi millimetri per lato. Il libro apparteneva ad Osvaldo Cervelli, tipografo pontederese che lo aveva avuto in dono dalla ditta Heidelberg a seguito di un acquisto di macchine negli anni 70.

Il figlio Massimo ha deciso di donarlo alla biblioteca comunale Giovanni Gronchi che, proprio in questi giorni, festeggerà i suoi 70 anni di vita, con una due giorni di eventi molto intensa che prevede anche un incontro con l'autore Marcello Fois.

Il piccolo volume donato è una vera e propria opera d'arte. Il libro in miniatura è infatti rilegato in cuoio con inciso un cuore e al suo interno contiene la frase Ti amo/Ti voglio bene tradotta in molte lingue del Mondo.

Qui il programma completo dei festeggiamenti del 13 e 14 dicembre 2024

