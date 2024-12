Firmata l'ordinanza per l'abbattimento di 18 alberi malati e pericolosi a Lucca

Il Comune di Lucca ha annunciato oggi la firma di un'ordinanza per l'abbattimento di 18 alberi, risultati malati e pericolosi per l'incolumità pubblica.

A seguito delle relazioni degli agronomi Massimiliano Demi, Piergiorgio Tambellini e Claudio Lorenzoni depositate nei giorni scorsi, dovranno essere abbattuti un tiglio, un acero e un ippocastano sulle Mura di Lucca; un leccio in via dei Pubblici Macelli, 10 carpini in viale Catalani, un pino al Campo Henderson a San Marco, tre pioppi agli impianti sportivi dell'acquedotto.

Tutti gli esemplari sono caratterizzati da seri problemi che ne compromettono la stabilità e la sicurezza per i cittadini, per questo sono stati catalogati nella massima classe di rischio e saranno tagliati al più presto.

Questa mattina sono partiti i lavori di manutenzione nel tratto di viale Carlo Del Prete, fra via Marchi e Porta Santa Maria. Domani, invece, una squadra di esperti di tree climbing si dedicherà invece alla manutenzione delle piante più alte delle Mura urbane.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio stampa

