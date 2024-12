La preghiera per le vittime di Calenzano, "Sicurezza sul lavoro sia priorità"

“Invito domani ad unirci in preghiera in tutte le parrocchie della regione per le vittime del gravissimo incidente di Calenzano”. È quanto dichiara il card. Augusto Paolo Lojudice, presidente della Conferenza Episcopale Toscana in merito al giorno di lutto regionale per le vittime di Calenzano stabilito per domani. “Esprimo anche - aggiunge il card. Lojudice - la mia vicinanza e quella dei confratelli Vescovi della Toscana alle famiglie delle vittime e dei feriti. La sicurezza sul lavoro deve essere un'assoluta priorità ad ogni livello”.

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate