Sciopero per la tragedia di Calenzano, le istituzioni e i partiti presenti

Il Partito Democratico di Prato domani, mercoledì 11 dicembre, sarà a Calenzano per partecipare alla manifestazione indetta dai sindacati confederali dopo l’ennesima strage sul lavoro che ha colpito la Toscana. Il PD ha inoltre chiesto ai circoli, alle iscritte e agli iscritti dem di essere domani a Calenzano a partire dalle ore 14.30 in piazza Vittorio Veneto. Le bandiere della Federazione provinciale di via Carraia saranno listate a lutto a seguito della proclamazione del lutto regionale.

"Sinistra Italiana Empoli si unisce al cordoglio per le vittime della tragedia di Calenzano e aderisce allo sciopero provinciale indetto dalle OOSS" Sono le parole del Circolo di Sinistra Italiana “Mori-Salvadori” di Empoli che "Esprime il più sentito cordoglio per le vittime, vicinanza ai loro familiari e alle vittime e gratitudine ai soccorritori. Ma la paura e lo sgomento di ieri si sono trasformati in rabbia: è l'ennesima, inaccettabile tragedia sul lavoro che si conta in questo anno. In attesa che gli inquirenti indaghino su quanto è accaduto, aderiamo convintamente allo sciopero e alla manifestazione indetti dalle organizzazioni sindacali per mercoledì 11 alle ore 14:30 a Calenzano. Sarà presente anche il nostro Segretario Nazionale Nicola Fratoianni. La sicurezza sul posto di lavoro deve essere la priorità che guida la politica e per andare in questa direzione occorrono più controlli, norme più stringenti ed investimenti."

La sindaca Linda Vanni, nell'esprimere cordoglio a tutti i familiari degli operai coinvolti nella drammatica esplosione di Calenzano, dichiara che sarà presente in rappresentanza del Comune di Montopoli in Val d'Arno alla manifestazione di domani a Calenzano, in piazza Vittorio Veneto, a partire dalle ore 14.30, proclamata da Cgil Firenze, Cisl Firenze Prato e Uil di Firenze per dire basta alle morti sul lavoro.

Nutrita la partecipazione degli amministratori dell'empolese valdelsa. Per il momento si sa che saranno presenti, con una rappresentanza istituzionale, i Comuni di Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Empoli, Montelupo Fiorentino, Vinci.

