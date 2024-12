Stibbio, Lega attacca: "Asfaltatura da terzo mondo"

La frazione di Stibbio da tempo evidenzia evidenti problematicità, strade e piazze del centro sono in uno stato di completo degrado e l’asfaltatura è da paese del terzo mondo, per non parlare dello spazzamento delle medesime che non avviene nei tempi necessari, lasciandone l’onere ai cittadini volenterosi.

La solerzia con la quale è stata segnalata una lapide esposta a Stibbio e la altrettanta solerzia del Sindaco nel dichiararsi disponibile a rimediare alla grande “offesa alla comunità” , confligge con il parallelo disinteresse nei confronti dei problemi concreti che affliggono la frazione e i suoi abitanti “offesi” dal disinteresse di cui sono vittime. L’attenzione alla sensibilità di una comunità sarebbe opportuno si manifestasse non solo con riferimento alle lapidi, ma anche nei confronti dei problemi quotidiani e concreti dei cittadini.

Lega San Miniato

