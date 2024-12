Alloggi agenti di polizia Empoli, FdI: "Politica si faccia carico del problema, come promesso in campagna elettorale"

Per i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Empoli, Cosimo Carriero, Francesca Peccianti e Danilo Di Stefano, la politica locale deve farsi carico del problema degli alloggi delle forze di polizia così come promesso in campagna elettorale, dato che quasi tutti i candidati sindaco avevano nel proprio programma la previsione di interventi sullo stato dello stabile del commissariato della Polizia di Stato che, come è noto, da molti anni non dispone più di alloggi di servizio.

Per Cosimo Carriero, Francesca Peccianti e Danilo Di Stefano la denuncia dei sindacati della Polizia di Stato, ieri il SIULP, nel recente passato il SAP e altre sigle sindacali, merita una seria riflessione per trovare le giuste strategie in collaborazione con gli organismi statali preposti, prima fra tutti la prefettura di Firenze, per evitare la fuga da Empoli dei poliziotti e consentire di inviarne di nuovi con la prospettiva di rimanere sul territorio.

Per passare dalla giusta protesta dei sindacati alle possibili proposte che non siano le solite promesse irrealizzabili, le soluzioni praticabili, così come già adottate in altre realtà con problemi analoghi, sono sicuramente quelle di: investire nella costruzione di nuovi alloggi da parte dell’amministrazione comunale, specificamente destinati al personale delle forze dell'ordine, anche mediante l‘inclusione di partnership con privati o altri enti locali, dato che la Polizia di Stato interviene con servizi mirati di prevenzione e controllo del territorio in tutti i comuni del circondario dell’empolese-valdelsa che ne fanno richiesta nell’ambito dei piani per la sicurezza urbana; ristrutturare e modernizzare alloggi della pubblica amministrazione esistenti per renderli più adatti alle esigenze del personale delle forze dell'ordine; implementare programmi di prestito o sublocazione che permettano al personale delle forze dell'ordine di accedere ad alloggi a prezzi calmierati o scontati; offrire incentivi fiscali alle aziende che costruiscono o ristrutturano alloggi per le forze dell'ordine, incentivando così lo sviluppo di soluzioni abitative; collaborare con tutti gli enti locali per identificare e utilizzare alloggi pubblici inutilizzati o sottoutilizzati che possono essere destinati al personale delle forze dell'ordine; stabilire una riserva di alloggi di edilizia residenziale pubblica specificamente per gli appartenenti alle forze di polizia, come già fatto in alcune regioni: la Regione Lombardia, infatti, ha proposto programmi di housing sociale per garantire alloggi accessibili ai dipendenti delle forze dell'ordine.

Per Cosimo Carriero, Francesca Peccianti e Danilo Di Stefano queste soluzioni possono contribuire a migliorare le condizioni abitative del personale delle forze dell'ordine, garantendo loro un alloggio adeguato e accessibile e, nel contempo, garantire la possibilità di assegnare nuovo personale al commissariato della Polizia di Stato di Empoli al fine di implementare il numero di agenti e delle pattuglie sul territorio che, allo stato, rappresenta una delle strategie principali per contrastare il fenomeno della criminalità predatoria oltre che legata al mondo dello spaccio di stupefacenti.

Per dare concretezza, da un punto di vista politico, alle richieste dei sindacati della Polizia di Stato, i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Empoli Cosimo Carriero, Francesca Peccianti e Danilo Di Stefano presenteranno una mozione in occasione del prossimo consiglio comunale che impegni il sindaco e la giunta a farsi carico del problema, attivando tutte le possibili procedure volte a garantire quella sicurezza urbana che non deve essere solo una risposta a un principio teorico di percezione di sicurezza dei cittadini, ma deve diventare il modo reale per favorire lo sviluppo delle attività economiche a Empoli e rendere la città vivibile e sicura soprattutto per gli anziani e le fasce più deboli.

Fonte: UFFICIO STAMPA FRATELLI D’ITALIA EMPOLI

