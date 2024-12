Astro Dragon Ladies a Radio Lady: "Venite a provare. Sorellanza e sport sono importanti"

Tra un allenamento e l’altro nel tratto dell’Arno che attraversa Capraia e Limite, le Astro Dragon Ladies sono state ospiti di Radio Lady 97.7: un incontro alla presenza di una rappresentanza del gruppo di atlete, per ricordare le attività e sottolineare l’importanza della prevenzione. Nata nel 2012 la squadra è composta da donne che hanno affrontato il tumore al seno e che, dopo l’operazione, hanno scelto il Dragon boat come riabilitazione.

Nel mese di ottobre, definito "rosa" per le tante iniziative dedicate alla prevenzione promosse in tutto il territorio dell’Empolese Valdelsa e Valdarno Inferiore da Astro (Associazione per il Sostegno Terapeutico Riabilitativo in Oncologia) dalla quale è nata la squadra all’interno della Canottieri Limite, gonews.it aveva raccontato la storia e l’impegno, sportivo e di sensibilizzazione, delle dragonesse. Di seguito il video.

Ora, negli studi di Radio Lady 97.7, sono state ospiti la capitana delle Astro Dragon Ladies Donata Ragionieri e l’atleta Antonella Beccari. "In Italia siamo più di 50 squadre" racconta Ragionieri, "la prima è nata a Roma. In Toscana siamo cinque squadre, Limite, Firenze, Pisa, Livorno e Chiusi". Tutte legate da una "sorellanza" come la definisce Beccari: "Quando facciamo i ritrovi, come l’ultimo a Palermo organizzato dalla Lilt" con tutte le squadre italiane, "c’è una sorellanza incredibile, quando ci vediamo è sempre una festa. Eravamo 400, nessuno di noi può rinunciare a questo evento, ti vedi, avverti che abbiamo avuto lo stesso percorso. Dalla malattia è nato questo incontro, non avrei mai pensato di fare canottaggio e invece mi sono ritrovata in questa famiglia, ed è una cosa bellissima, c’è unione, piacere di stare insieme, assaporare la vita che, non mi stancherò mai di dire, è bella nonostante la malattia".

L’intervista completa su Radio Lady 97.7

Ricordata la possibilità di entrare in squadra per le donne che vogliano avvicinarsi al gruppo: "Non importa essere atlete, è uno sport che possiamo fare tutte a tutte le età, abbiamo una signora di ottant’anni in barca" dice Ragionieri. "Se venite a trovarci e provare ne saremmo veramente felici - aggiunge Beccari - vi aspettiamo con gioia, abbiamo bisogno di persone. La sorellanza e lo sport sono importanti".

