Un nuovo capitolo per il centro storico di Montespertoli: street art e pedonalizzazione

Ieri sera, presso il Centro Culturale "Le Corti", è stato presentato il progetto di rigenerazione urbana del centro storico di Montespertoli, che prevede la pedonalizzazione, la ripavimentazione e la valorizzazione artistica con opere di street art di via Roma e via Sonnino. Un'iniziativa, questa, che unisce sviluppo urbano, promozione turistica, sostegno al commercio locale e innovazione culturale.

Il cantiere prenderà avvio a metà giugno 2025 con la ripavimentazione di via Sonnino, mentre via Roma resterà aperta fino a settembre per consentire alle attività lungo la strada di proseguire regolarmente durante la stagione estiva. A partire da settembre, invece, inizieranno i lavori proprio su via Roma fino a Piazza del Popolo, e sarà il Comune di Montespertoli a farsi carico dei costi di spostamento dei dehors dei commercianti.

“Il nostro centro storico ha bisogno di una scommessa collettiva che gli dia identità. Per questo motivo abbiamo deciso di intraprendere un’ambiziosa opera di riqualificazione che va ben oltre la semplice ripavimentazione e pedonalizzazione di via Roma e via Sonnino. La nostra visione è quella di trasformare il nostro centro in una grande galleria d’arte a cielo aperto, un luogo vivo, dinamico e accogliente, dove i cittadini possano vivere e socializzare e che sia da richiamo per i turisti” - dichiara il Sindaco, Alessio Mugnaini - “La pedonalizzazione è un'opportunità per riappropriarci degli spazi pubblici e offrire ai turisti un centro rinnovato, con una pavimentazione in pietra e di qualità, nuovi arredi urbani e inserti di arte contemporanea lungo la via. Quest’iniziativa, oltre a valorizzare l’arte, contribuirà a rendere il nostro centro ancora più unico e originale, attirando nuovi visitatori, suscitando interesse, proiettando Montespertoli nel futuro” conclude.

Cultura e street art al centro della rigenerazione

Un elemento distintivo del progetto è l’introduzione della street art come espressione culturale contemporanea per arricchire il paesaggio urbano. L'incarico per le opere è stato affidato alla Street Levels Gallery, nota per progetti innovativi di questo genere in tutta la Toscana. Le opere saranno progettate per integrarsi armoniosamente con la nuova pavimentazione e gli spazi pedonali, offrendo una nuova attrattiva culturale.

I lavori dureranno circa nove mesi, consentendo così al paese di vivere questa trasformazione senza rinunciare agli eventi e alle attività estive del 2026, e al termine dei lavori rimarrà comunque possibile percorrere via Dante Alighieri e via Guido Martini nella loro interezza, mantenendo l’anello attorno al centro storico e lasciando fruibile la circolazione di piazza Machiavelli. Dal punto di vista dei parcheggi, saranno ridisegnati quelli di piazza del Popolo prima dell’inizio dell’area pedonale di via Roma e saranno individuati ulteriori parcheggi lungo la vecchia via Volterrana sotto il castello Sonnino (rendendo quella viabilità a senso unico in direzione centro storico, per chi proviene da Baccaiano).

Il progetto è un tassello fondamentale della strategia comunale per attrarre i visitatori e sostenere le attività commerciali del centro storico. La nuova pavimentazione, la pedonalizzazione e le installazioni artistiche contribuiranno a creare un ambiente dinamico e accogliente, rafforzando l'immagine di Montespertoli come meta turistica.

Il Comune invita tutti i cittadini a seguire gli aggiornamenti sui lavori attraverso i canali ufficiali e a partecipare attivamente a questo importante momento di trasformazione per il nostro paese.

Fonte: Comune di Montespertoli

