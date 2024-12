Csx contro Ghiribelli: "Prima boccia il fosso tombato poi lo promuove"

A distanza di pochi giorni, dopo aver rinnegato le promesse sulla piscina comunale e trovato scuse per aver perso il finanziamento regionale, il sindaco Mini e la vicesindaco Monica Ghiribelli, si appropriano dei nuovi lavori di ricostruzione del fosso tombato di via Usciana e della realizzazione della nuova rotatoria provvisoria all'incrocio del cimitero definendolo a mezzo stampa "un intervento importante per la viabilità di Castelfranco [..] che porterà una viabilità migliore più scorrevole e anche più sicura”.

Peccato che sia nel 2023 che a marzo 2024 durante l'approvazione del bilancio di previsione, l'allora capogruppo d’opposizione di centrodestra Ghiribelli, abbia sempre criticato e bocciato il progetto inserito nel piano delle opere pubbliche votando contro. Adesso, miracolosamente a distanza di pochi mesi, da vicesindaco con deleghe ai lavori pubblici il progetto è diventato di importanza straordinaria per la comunità. Ci fa piacere che ne abbia riconosciuto la validità e auspichiamo che il recupero del progetto della precedente amministrazione si concluda con la sistemazione definitiva della rotatoria.

Questi lavori interamente finanziati e coperti per l’80% da risorse Pnrr sono frutto dell'impegno della precedente amministrazione Toti che, in seguito al cedimento della copertura del fosso tombato, dal 2021 ha dato seguito a progettazioni e investimenti di messa in sicurezza. Questo ulteriore intervento ha una doppia finalità ovvero sia la mitigazione del rischio idraulico aumentando il deflusso delle acque meteoriche dal centro storico sia il superamento dei vecchi impianti semaforici e la contestuale realizzazione di rotatoria come fatto negli anni scorsi all'incrocio dei grattacieli e all'intersezione con via Tabellata dove fu richiesto a Unicoop di realizzare una nuova rotatoria, opera completata poche settimane fa. Siamo sconcertati che ad oggi non si sia riusciti a far coincidere questi lavori con il completamento dell'intervento della ciclabile di via Usciana che continua ad essere un cantiere incompleto.

Quali strategie di sviluppo intende perseguire l’amministrazione Mini? Per adesso si rinnegano le promesse fatte agli elettori e ci si appropria invece dei progetti e del faticoso impegno della giunta Toti quando torna più comodo oltretutto fornendo importi e informazioni sbagliate. Ancora una volta non possiamo registrare l'ansia della nuova amministrazione a guida Fabio Mini di dover dimostrare le proprie capacità amministrative che ad oggi stentato ad essere percepite non soddisfacendo nemmeno minimamente quel cambiamento tanto promesso in campagna elettorale.

Gruppo consiliare centrosinistra “Castelfranco Unita”

