Elezioni del Presidente 2026/27 e del Consiglio 2025/26 al Rotary Club di Santa Croce sull’Arno

Marted’ 10 dicembre 2024, nei locali del Ristorante “Il Cavaliere”, si è tenuta la consueta assemblea annuale per la nomina del Presidente per l'annata rotariana 2026/27 e del Consiglio Direttivo per l'annata rotariana 2025/26 che affiancherà il Presidente nominato Antonio Martini.

Dopo le comunicazioni introduttive del presidente in carica Stefano Giannotti, coadiuvato dalla commissione elettorale composta da Andrea Orsini, Giorgio Bosco e Claudio Bartali per le formalità elettive, l’Assemblea a votato all’unanimità Fausto Bianchi, noto consulente finanziario, Presidente del Club per l'annata Rotariana 2026/27

L’assemblea ha altresì eletto il consiglio direttivo dell’annata Rotariana 2025/26, che sarà presieduto da Antonio Martini, e sarà così composto: Vicepresidente Andrea Orsini, Segretario Claudio Bartali, Prefetti Piero Pinori e Carlo Gazzarrini, Tesoriere Guido Calugi, e Consiglieri Pietro Augusto Casani, Paolo Giannoni, Eleonora Maffei e Sandra Pandolfi.

I numerosi soci e socie presenti hanno accolto con un caloroso applauso i nuovi eletti, in un clima partecipato di convivialità e amicizia.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate