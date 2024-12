'Il pallone gonfiato' proiettato all'aula magna di Coverciano

Sabato scorso è stato presentato , nella prestigiosa location dell’Aula Magna “Giovanni Ferrari” del Centro Tecnico Federale di Coverciano , il cortometraggio “IL PALLONE GONFIATO”

Lo “short movie” , prodotto dall’associazione e realizzato da Andrea Brocchi, ha lo scopo di evidenziare tramite l’ironia e la comicità tipicamente toscane, tutti gli eccessi e le esasperazioni che albergano oramai in pianta stabile nel mondo del calcio giovanile e che talvolta trascendono in comportamenti assolutamente inadeguati e non più tollerabili .

L’obiettivo è quello di regalare sorrisi , ma anche e soprattutto di indurre tutte le componenti che fanno parte di questo ambiente a riflettere se sia il caso di “sgonfiare “ almeno in parte , questo benedetto pallone gonfiato .

Alla bella ed emozionante cerimonia di presentazione erano presenti tutte le organizzazioni che hanno patrocinato l’evento , ovvero Regione Toscana, Anci Toscana ,Coni Toscana , Comitato Regionale Toscano e Settore Giovanile Scolastico Toscana FIGC , Aia Toscana e Aiac Toscana che con i propri rappresentanti insieme al presidente dell’Associazione Calcio Fair Play Toscana Cesari hanno introdotto e commentato il film davanti ad una platea di oltre 120 persone giunte appositamente da tutta la Toscana .

L’iniziativa ha ottenuto un grandissimo riscontro in tutti gli addetti ai lavori e le componenti istituzionali politiche e sportive e si inserisce in una serie di attività che l’associazione CFPT sta portando avanti come le serate a tema “Cari Genitori” svolte nelle varie società sportive della Toscana e rivolte ai genitori dei piccoli calciatori , la “giornata regionale della partita applaudita “ e il “progetto scuola” di imminente realizzazione



