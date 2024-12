La consigliera Serena Gasparri lascia per motivi di lavoro, al suo posto Marianna Romano

La consigliera Serena Gasparri, del nostro gruppo consiliare "Una storia Empolese - Alessio Mantellassi Sindaco" ha dovuto presentare le dimissioni dal consiglio comunale di Empoli per le difficoltà incontrate in questi mesi nel conciliare la sua attività lavorativa con l'attività di consigliera. A Serena, che si è impegnata anche nel consiglio dell' Unione dei Comuni, vanno il nostro ringraziamento per il lavoro svolto fino ad oggi in questo cammino che abbiamo condiviso, e i nostri più cari auguri per le sue attività lavorative.

Al suo posto subentra Marianna Romano, 49 anni, avvocato e mediatrice familiare.

Oltre alla professione è tra i soci fondatori nonché segretaria dell’Oratorio di Santa Maria a Ripa Aps, che si occupa di inclusione soprattutto per bambini e famiglie. Fa inoltre parte del consiglio pastorale della chiesa di santa Maria a Ripa.

Siamo certi che Marianna porterà un contributo importante non solo al lavoro del nostro gruppo ma a tutto il consiglio comunale

