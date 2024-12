L'Anmil e l'associazionismo in lutto: è morto a 84anni il fucecchiese Evaretto Niccolai

È morto improvvisamente Evaretto Niccolai, fucecchiese, 84 anni, già presidente dell’associazione nazionale lavoratori mutilati e invalidi del lavoro (Anmil) di Firenze. Per un beffardo destino l'uomo, per anni impegnato sul tema della sicurezza sul lavoro, se ne è andato nel giorno in cui la Toscana ha proclamato il lutto regionale per la tragedia avvenuta nello stabilimento ENI di Calenzano, dove hanno perso la vita cinque persone sul lavoro.

A 27 anni aveva perso parte di una mano lavorando ad una pressa. Ha lavorato nell'Asl e come impiegato nel Comune di Fucecchio, prima di andare in pensione. Oltre a essere un membro importante di Anmil Firenze, di cui è stato anche responsabile comunale e provinciale, si è impegnato anche in politica con il PSI e poi con il PD. Lascia la moglie e due figli.

A ricordarlo anche il senatore del PD Dario Parrini attraverso un commosso post sui social network: "Evaretto Niccolai ci ha lasciato all'improvviso, quasi non posso crederci. Gli volevo un gran bene. Voler bene a uno come lui era del resto la cosa più naturale e facile del mondo. Mi mancherà tanto. Perdo un amico, un uomo buono e pulito, instancabile nella battaglia che ha condotto fuori e dentro l'Anmil per educare al rafforzamento della sicurezza sul lavoro le generazioni più giovani. Il suo impegno civile su questo fronte è stato straordinariamente esemplare, martellante e appassionato. Evaretto è stato decisivo per far nascere e crescere a Fucecchio iniziative di collaborazione tra istituzioni, mondo della scuola e associazionismo che hanno lasciato un segno indelebile e si sono affermate come un'eccellenza nazionale. Evaretto se n'è andato in un giorno in cui in Toscana è stato proclamato il lutto regionale dopo la tragica e inaccettabile morte di cinque lavoratori nel deposito Eni di Calenzano. È anche pensando ai valori per cui Evaretto si è sempre battuto che ribadisco che la lotta per una svolta in questo campo è un dovere per tutti e va portata avanti con più forza che mai".

