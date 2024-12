Lutto a Empoli per la scomparsa di Giulietta Tiribilli, "la giornalaia di Pontorme"

Lutto a Empoli per la scomparsa di Giulietta Tiribilli, conosciuta da molti come la "Giornalaia di Pontorme". Tiribilli è scomparsa nella notte di lunedì 9 dicembre, all'età di 94 anni. Madre dell'ex assessore all'ambiente del Comune di Empoli, Massimo Marconcini, quest'ultimo tramite il proprio profilo facebook ha espresso ringraziamenti per la vicinanza ricevuta: "Stanotte ci ha lasciati Giulietta, la "Giornalaia di Pontorme" e io, Beppe, Guido e Mara ringraziamo tutti quelli che già si sono fatti sentire e quelli che lo faranno standoci vicini".

La salma è stata esposta nella cappella del commiato del centro residenziale Vincenzo Chiarugi di Empoli. I funerali si terranno oggi, mercoledì 11 dicembre, alle ore 15 presso la chiesa del centro residenziale Chiarugi.

La redazione di gonews.it e tutta la XMediaGroup si uniscono al cordoglio.

