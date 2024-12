Manifestazione contro il Decreto Sicurezza: a Roma anche realtà dell'Empolese Valdelsa

"Siamo di fronte ad un attacco diretto nei confronti della libertà di manifestare il dissenso, questo infatti è quello che sta succedendo a causa del nuovo DL Sicurezza: creazione di nuovi reati e inasprimento delle pene porteranno a una perdita consistente delle libertà personali e collettive, facendo sì che il nostro paese si incammini verso un percorso sempre più autoritario.

Tutto ciò in nome di una presunta maggiore "sicurezza", ma l’unica sicurezza che vediamo garantita è quella di poter portare avanti, da parte dell'attuale governo, un’agenda assolutamente liberticida senza avere il problema di gestire e affrontare il dissenso. Se non bastasse il DL sicurezza peggiora anche la situazione delle persone già in situazione difficile, come ad esempio quelle in carcere o nei CPR, aggravando le pene per chiunque metta in atto forme di proteste anche pacifiche. Crediamo sia giunto il momento di tornare in piazza per quella che non deve essere considerata una protesta contro l’attuale governo ma un modo per poter riaffermare tutte quelle libertà di espressione che sono scritte nero su bianco sulla nostra Costituzione.

Riteniamo inoltre che la sicurezza sia ben altro: sicurezza è non morire sul lavoro, è non essere ammazzate da uomini che ci considerano una loro proprietà, è vivere in un ambiente sano, bello e salubre, è poter accedere alle cure, è poter stare su un territorio senza il ricatto del permesso di soggiorno, che porta lavoro nero e sfruttamento, è giustizia climatica e sociale, è accesso ai servizi e fruizione reale dei diritti per tutte e tutti.

Per tutto questo partecipiamo alla manifestazione di sabato 14 dicembre a Roma. Anche da Empoli partirà un pullman per raggiungere il corteo. Per prenotazioni scrivere a info@csaintifada.org".

Documento a firma delle realtà del territorio Empolese Valdelsa alla rete nazionale a Pieno Regime:

Anpi Empoli, Arci Atea Empoli Aps, Assemblea permanente NO KEU, Associazione Lilliput Empoli, Buongiorno Empoli, CGIL Empolese-Valdelsa, Cobas ATI Cobas Empoli-Valdelsa, Collettivo Sav, Comitato Alberi Comitato Viale IV Novembre, Comitato in difesa della Costituzione, Comitato Stop 5G, Csa Intifada/Comunità in Resistenza Empoli, Desperados Empoli 1983, Leonardo Masi Sindaco, Marcignana Non Si Piega, Mediterranea Empolese Valdelsa, Movimento Clara, NON UNA DI MENO Empoli, Palestra Popolare csa Intifada, Partito della Rifondazione Comunista zona Empolese Valdelsa, Potere al popolo, Settembre Rosso, SiamoEmpoli, Trasparenza per Empoli, Tra i Binari, Ultima generazione.

