Polisportiva I'Giglio: Klarisa Ndreu tra le 30 migliori ginnaste d'Italia

A portare in alto i colori della Polisportiva I’Giglio Castelfiorentino è ancora una volta un’inarrestabile Klarisa Ndreu (classe 2011), impegnata da Ottobre nel massimo Campionato Individuale: Gold Junior 1.

Al primo esordio nella categoria Junior, Klarisa fa bottino di medaglie (nella fase regionale). Vince la prima prova all-around, agguanta la medaglia d’oro alle parallele e alla trave e quella di bronzo al volteggio.

Il 26 Ottobre Klarisa scende di nuovo in campo gara per la seconda ed ultima prova regionale. Questa volta le emozioni sono più difficili da gestire, data l’importanza del risultato finale che le avrebbe consentito o meno l’accesso al ripescaggio nazionale. Una partenza un po’ sofferta alla trave non impedisce a Klarisa di qualificarsi! Klarisa si posiziona al terzo posto nella gara, prima alle parallele e prima al volteggio. Superata la soglia di sbarramento dei 43 punti totali, vola diretta a Civitavecchia (per il ripescaggio nazionale) dove le migliori ginnaste d’Italia si contendono il pass per accedere alla finalissima Nazionale. Lì Klarisa svolge la miglior prova della sua stagione. Grintosa e determinata, attrezzo dopo attrezzo guadagna punti importanti che le permettono di piazzare la stoccata finale: l’accesso al Campionato nazionale con ben tre attrezzi (parallele, trave e corpo libero).

Proprio lo scorso 7 Dicembre, è andata in scena la finale Nazionale a Fermo. Klarisa non si è lasciata travolgere dall’emozione di un contesto così importante e ha svolto una gara pulita, senza errori, confermandosi tra le migliori 30 ginnaste d’Italia! Un risultato incredibile.

<Vederla gareggiare al fianco di ginnaste che già militano in serie A e vestono la maglia della Nazionale> afferma l’allenatrice Caterina <ci rende davvero orgogliose del percorso intrapreso. Ringrazio Klarisa per la sua straordinaria passione e dedizione: insieme stiamo costruendo davvero qualcosa di bello e lei si merita tutto questo. Sono risultati che arrivano dopo anni di lavoro, ore e ore di allenamento, pranzi in macchina e vacanze risicate. Un ringraziamento particolare va, poi, alla società Montesport, per la quale Klarisa è tesserata, e a Martina Ciambotti che, assieme a me, segue la crescita di questa meravigliosa ginnasta>.

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate